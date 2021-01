Atlético Madrid laat Milik links liggen en haalt nieuwe spits in Frankrijk

Vrijdag, 8 januari 2021 om 20:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:20

Atlético Madrid staat op het punt om Moussa Dembélé aan te trekken, zo melden onder meer transferexperts Fabrizio Romano en Matteo Moretto. Volgens laatstgenoemde journalist heeft de Spaanse topclub een akkoord bereikt met Olympique Lyon om de 24-jarige spits de rest van het seizoen huren. Daarbij wordt een optie tot koop opgenomen, die niet verplicht is. Dembélé stond ook in de belangstelling van West Ham United, waar hij de opvolger moest worden van de naar Ajax vertrokken Sébastien Haller.

Moretto weet niet te melden hoe hoog het bedrag is dat Atlético Madrid voor Dembélé moet betalen om hem uiteindelijk definitief in te lijven. Eerder sprak Foot Mercato over een eerste voorstel van Atlético ter waarde van 35 miljoen euro. Dembélé, die bij Lyon een contract heeft tot medio 2023, is niet verzekerd van een basisplaats en mag vertrekken. Dit seizoen kwam de aanvaller in 16 optredens in de Ligue 1 slechts tot 1 doelpunt, veel minder dan zijn 16 goals in 27 duels in het seizoen daarvoor. Ook in het seizoen 2018/19 was Dembélé op schot: toen maakte hij 15 treffers in 33 competitieduels.

Atlético Madrid is sinds het vertrek van Diego Costa, wiens contract om privéredenen werd ontbonden, op zoek naar een nieuwe spits. Los Colchoneros meldden zich eerder bij Napoli voor Arek Milik, maar kwamen niet tot een akkoord. De Italiaanse club verlangt vijftien miljoen euro voor de 26-jarige Poolse spits, die aan het einde van het seizoen transfervrij kan vertrekken. Daarna bleek ook Willian José van Real Sociedad onhaalbaar voor Atlético.

Ook Lyon zal zich na het uitzwaaien van Dembélé gaan roeren op de spelersmarkt voor een vervangende spits. Memphis Depay krijgt in de Zuid-Franse stad vermoedelijk concurrentie van Islam Slimani, zo meldt L'Équipe. De 32-jarige Algerijn kwam dit seizoen slechts tot twintig speelminuten voor Leicester City, dat bereid is om het tot de zomer lopende contract van Slimini te verscheuren. Lyon kan de aanvaller vervolgens transfervrij inlijven.