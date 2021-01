Sergio Ramos genoemd bij Engelse topclub: ‘Ze kunnen slechtere dingen doen’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 19:54

Sergio Ramos is bij Real Madrid nog altijd in het bezit van een aflopend contract en mag vanaf deze maand officieel onderhandelen met andere clubs over een dienstverband. Als het aan Dimitar Berbatov ligt, waagt Manchester United een poging om de 34-jarige verdediger transfervrij binnen te hengelen. Ramos werd afgelopen week in Spanje gelinkt aan een overstap naar Paris Saint-Germain.

“Ik heb de berichten over Sergio Ramos gelezen en er is veel speculatie over zijn toekomst. Hij zou heel veel ervaring en karakter aan ieder team kunnen toevoegen. Ondanks dat hij 34 is, is hij nog steeds een topspeler en Manchester United kan slechtere dingen doen dan hem binnenhalen. Als hij beschikbaar is, zullen er veel teams belangstelling hebben”, zegt Berbatov in gesprek met Betfair. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft in zijn selectie met Harry Maguire, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Phil Jones en Marcos Rojo de beschikking over de nodige centrumverdedigers, al mogen twee laatstgenoemden naar verluidt uitkijken naar een nieuwe club.

“Op zijn leeftijd weigert Real Madrid hem een langdurig contract aan te bieden, dat is logisch. Misschien dat ze over geld discussiëren over geld, want daar draait het altijd om. Maar beide partijen moeten lang en goed hierover nadenken, want het gras is niet altijd groener aan de overkant”, benadrukt de oud-spits van onder meer Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur en Manchester United. Ramos is bezig aan zijn vijftiende seizoen bij Real, dat hem in 2005 overnam van Sevilla. Met 666 officiële wedstrijden staat de verdediger derde achter Raúl en Iker Casillas als het gaat om meeste gespeelde wedstrijden voor Real.

“Ik betwijfel niet dat spelers dolgraag naar United willen komen, maar januari is wel een lastige tijd om van club te wisselen. Nemanja Vidic (in 2006 gekomen van Spartak Moskou, red.), Patrice Evra (in 2006 gekomen van AS Monaco, red.) en Bruno Fernandes (in 2020 gekomen van Sporting Portugal, red.), deden het, dat waren geweldige aanwinsten. Maar dat geldt lang niet voor alle spelers die in deze tijd van het jaar zijn gekomen”, stelt Berbatov. Hij is overigens te spreken over de recente prestaties van Bailly.

De 26-jarige Ivoriaanse verdediger speelde dit seizoen voorlopig acht officiële wedstrijden. “Ik heb altijd gezegd dat United een andere verdediger moest halen. Maar als ik naar de recente prestaties van Bailly kijk en hij blijft gefocust en blessurevrij, kan hij een steunpilaar in de verdediging worden”, geeft Berbatov te kennen. “Als United op dit moment in het seizoen iemand gaat kopen, moet hij perfect in het team passen. Ik denk eigenlijk niet dat ze op dit moment iemand nodig hebben.” Manchester United gaat momenteel samen met Liverpool aan de leiding in de Premier League.