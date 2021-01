BILD: Flick doet mede dankzij Instagram-foto's geen beroep meer op Zirkzee

Vrijdag, 8 januari 2021 om 19:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:14

Joshua Zirkzee zal zich voorlopig moeten bewijzen bij de Onder-23 van Bayern München. Trainer Hans-Dieter Flick meldt aan BILD dat hij dit seizoen waarschijnlijk nauwelijks meer een beroep meer zal doen op de negentienjarige spits, die zich niet honderd procent zou inzetten. Ook zou Flick zich hebben gestoord aan het gedrag van Zirkzee op Instagram.

Flick zegt tegen de Duitse krant veel potentie te zien in Zirkzee, die in zijn ogen technisch vaardig is, sterk in de lucht en goed in het afwerken. De oefenmeester is echter ontevreden over de houding van de tweevoudig Jong Oranje-international. Zirkzee zou snel genoegen nemen met zijn eigen prestaties, zich niet volledig inzetten op de training en vaak 'slaperig' ogen.

Ook zou Zirkzee moeite hebben om met beide benen op de grond te blijven staan. De centrumspits plaatste afgelopen zomer veel foto's op Instagram van zijn luxueuze vakanties op de Griekse eilanden Mykonos en Santorini. Daarop werd Zirkzee al eerder bestraffend toegesproken door Flick, die zich stoort aan de vermeende sterallures van de aanvaller. Zirkzee werd aan het einde van het vorige seizoen regelmatig ingebracht door de coach, maar moest het dit seizoen stellen met slechts 91 competitieminuten, verdeeld over 3 duels.

Zirkzee was de laatste vijf weken afwezig door een voetblessure, maar is weer bijna hersteld. "Hij is een speler met enorme kwaliteiten, die zich nog veel verder kan ontwikkelen", zegt Flick. "Hij is vijf weken uit training geweest, daar moet je rekening mee houden. Hij zal wedstrijden spelen met de Onder-23 als hij niet bij het eerste speelt. We verwachten dat hij daar ook laat zien wat hij kan. Hij moet zichzelf in dienst stellen van het team en zijn sterke punten benutten."

Verhuurperiode

Voorlopig lijkt het erop dat Zirkzee de rest van het seizoen afmaakt bij Bayern München. Eintracht Frankfurt informeerde naar de beschikbaarheid van de spits, maar de Bundesliga-club wil alleen huren met daarbij een optie tot koop. Daar wenst Bayern niet aan mee te werken, zo schrijft BILD. De krant meldt verder niets over de interesse van Heracles Almelo en 1. FC Köln, waarvan eerder sprake was.