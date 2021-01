‘Uiteindelijk wordt PSV kampioen natuurlijk, en AZ gaat Ajax voorbij’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 18:59

Ajax en PSV vechten zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA de eerste topper van dit Eredivisie-seizoen uit. René van de Kerkhof, die tien jaar in het shirt van PSV speelde, vindt het lastig in te schatten wie van de twee clubs er momenteel het beste voor staat. De oud-international denkt echter dat PSV dit seizoen kampioen zal worden, terwijl hij AZ Ajax nog ziet inhalen op de ranglijst.

“Kijk, bij PSV zie je heus wel dat er sprake is van een opgaande lijn onder Roger Schmidt. Dat pressingvoetbal is nu en dan echt leuk om te zien. Probleem is alleen dat een hele goede eerste helft zomaar afgewisseld kan worden met een hele beroerde tweede. En dat uit zich ook in de resultaten, met name in uitwedstrijden”, zegt Van de Kerkhof in gesprek met het Algemeen Dagblad, terwijl hij wijst op het puntverlies van PSV tegen sc Heerenveen (2-2), FC Twente (1-1) en Vitesse (2-1 nederlaag). “Het is nog te instabiel.”

“En, tja, Ajax. Die verliezen in december dan opeens uit het niets van FC Twente en komen tegen Willem II niet verder dan een puntje. Je kunt dus niet bepaald zeggen dat Ajax favoriet is zondag. Vandaar mijn prognose van een gelijkspel”, gaat de oud-aanvaller verder. Van de Kerkhof verwacht dat Feyenoord geen rol meer gaat spelen in de titelstrijd, gezien de ‘kwaliteit van het elftal’. Hij denkt echter dat AZ, momenteel zeven punten achter koploper Ajax, tot de laatste dag zal meedoen om de landstitel en na januari weleens de ‘lachende derde’ kan zijn.

“Uiteindelijk wordt PSV kampioen natuurlijk. Dat denkt heel Eindhoven en dat denken Willy (zijn tweelingbroer, red.) en ik ook”, voorspelt Van de Kerkhof. “Aanvallend hebben we gewoon de meeste kwaliteit, terwijl we op het middenveld kunnen kiezen wie we opstellen; zoveel aanbod is er. Maar AZ, dat Ajax voorbij gaat op de ranglijst, zal er tot op de slotdag heel kort op staan. Noteer alvast maar: 1. PSV, 2. AZ, 3. Ajax en 4. Feyenoord. Dat is de eindstand.”