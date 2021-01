Matthijs de Ligt test positief op corona en mist diverse wedstrijden

Vrijdag, 8 januari 2021 om 18:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

Matthijs de Ligt is besmet geraakt met het coronavirus, zo meldt Juventus. De 21-jarige centrumverdediger heeft positief getest op het virus en verblijft voorlopig in quarantaine. De Ligt moet in ieder geval de competitiewedstrijd van zondag tegen Sassuolo en het duel in de Coppa Italia tegen Genoa van woensdag aan zich voorbij laten gaan.

De Ligt is de enige speler van Juventus die positief heeft getest op het coronavirus in de laatste testronde. De Oranje-international zal vermoedelijk ook de topper op bezoek bij Internazionale, die gespeeld wordt op zondag 17 januari, aan zich voorbij laten gaan. Drie dagen later volgt voor Juventus de strijd om de Super Cup tegen Napoli, die gespeeld wordt in het Mapei Stadium van Sassuolo.

Aan het begin van het seizoen onderging De Ligt een schouderoperatie, die hem van een langslepend probleem met het gewricht af hielp. De voormalig Ajacied miste de eerste negen officiële wedstrijden van het seizoen en knokte zich bij zijn rentree op 21 november direct in de basis. Sindsdien had De Ligt in twaalf opeenvolgende wedstrijden een basisplaats, waarin hij niet wist te scoren. Trainer Andrea Pirlo heeft centraal achterin ook de beschikking over onder meer Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Merih Demiral.