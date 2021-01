‘Niet alleen Isimat-Mirin, maar ook Toivonen heeft me er veel over verteld’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 17:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:13

Ibrahim Sangaré zit goed in zijn vel bij PSV. De middenvelder kwam in de zomer voor circa negen miljoen euro over van Toulouse en staat doorgaans in de basisploeg van trainer Roger Schmidt. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Sangaré waarom hij voor PSV koos, nadat hij met Toulouse degradeerde uit de Ligue 1. Mede door gesprekken met twee voormalig spelers van de Eindhovenaren kreeg hij een goed gevoel bij zijn nieuwe club.

Sangaré geloofde 'meteen' in het verhaal dat hij van de clubleiding en van ex-ploeggenoten kreeg voorgeschoteld. "Je speelt hier mee om de prijzen en kunt je ontwikkelen op een heel mooi niveau. Niet alleen Nicolas Isimat-Mirin, maar ook Ola Toivonen heeft me er veel over verteld en gezegd dat dit een mooie stap zou zijn. Hij heeft me volop geholpen in mijn beginperiode bij die club", vertelt de Ivoriaan, die vorig jaar samenspeelde met Isimat-Mirin bij Toulouse en tussen 2016 en 2018 met Toivonen.

Sangaré is niet alleen uitgegroeid tot vaste waarde bij PSV, maar heeft ook acht interlands voor Ivoorkust achter zijn naam staan. Als kind waren zijn ouders echter geen voorstander van zijn voetbalcarrière. Ze wilden dat hij ging studeren, geeft de middenvelder aan. "Vooral mijn moeder was erop tegen dat ik me alleen op het voetbal ging richten. Ik snap dat helemaal en neem haar niets kwalijk. Bij ons thuis was net als in veel andere gezinnen sprake van armoede en ouders kijken toch waar hun kinderen de beste perspectieven hebben. Als je naar school gaat en je daar helemaal op richt, is de kans groter om iets te bereiken dan in het voetbal."

Toen hij vijftien à zestien jaar was, merkte Sangaré dat hij de mogelijkheid had om profvoetballer te worden. Hij werd in 2012 opgenomen in de jeugdopleiding van AS Denguélé. "Van serieus voetbal was daarvoor niet altijd sprake. We speelden op alles, behalve een normaal veld. Tot aan tegelvloeren toe, bij wijze van spreken. Ik kon uiteindelijk een eerste contract bij een club in Abidjan afdwingen en zo is het balletje echt gaan rollen. Nu is mijn moeder blij natuurlijk. Het is moeilijk dat ik de familie deze periode niet op heb kunnen zoeken, maar we bellen elkaar veel via FaceTime."