Dick Advocaat: ‘Ik denk dat Feyenoord wereldwijd groter is dan Ajax’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 16:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

Ajax legt een recordbedrag van 22,5 miljoen euro neer voor Sébastien Haller. Een dergelijke transfersom is in de huidige situatie niet mogelijk voor Feyenoord, weet ook Dick Advocaat. De ervaren trainer vindt dat de Rotterdammers qua grootte wellicht boven Ajax uitsteken, maar Advocaat beseft ook dat de door hem geschetste verhoudingen niet tot uiting komen in financieel opzicht. Feyenoord kan niet net zoals bijvoorbeeld Ajax met miljoenen smijten voor nieuwe spelers.

"Het geeft niet alleen de verhouding tussen Feyenoord en Ajax weer, maar PSV en Ajax zijn twee clubs die financieel gezien ver boven de andere clubs liggen. En dat geeft ook niet", zo laat Advocaat vrijdagmiddag weten op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Sparta Rotterdam van zondag. "Dat wil niet zeggen dat één van de twee clubs kampioen wordt, maar dit met Haller geeft wel aan wat wij kunnen doen en dat soort ploegen kan doen. Wij moeten spelers halen uit een bepaalde categorie. Ajax en PSV kunnen spelers halen die ze graag willen hebben. Spelers die in het elftal passen, etcetera. Wij moeten kijken wat er aanwezig is en wat het kost. Daar zit wel een groot verschil in."

"Ik denk dat Feyenoord wereldwijd groter is dan Ajax, maar er zit wel groot een verschil in hoe je een club op een hoger niveau kan brengen. Dat heeft met geld te maken, helaas", verzucht de realistische Advocaat. De scheidend coach van Feyenoord denkt niet dat de scouting het gat met Ajax kleiner gaat maken. "Scouting? Volgens mij hebben we helemaal geen scouting", beantwoordt Advocaat zijn eigen vraag. "Er werken een paar mensen keihard aan, maar voor een club als Feyenoord is dat veel te weinig."

"Maar deze mensen hebben te maken met: 'Jongens, kijk daar eens, want dat kunnen we besteden'. Ik wil het verwijt dus niet alleen maar bij die jongens leggen, al hebben we er niet teveel. Maar het is natuurlijk wel wat makkelijker als je wanneer je weet wat je wil hebben, dat je een lijstje hebt van spelers en wat de mogelijkheden zijn. Nou, die scouting had vorig jaar wel die middenvelder van Ajax. Daar kwamen ze ook mee en dat vonden we positief. Daar stond iedereen achter, ook de technische staf. Maar dat konden we niet betalen", zo besluit Advocaat zijn verhaal over het transferbeleid van Feyenoord.