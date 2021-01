Onrust onder Premier League-clubs om vergaande anti-coronamaatregel

Vrijdag, 8 januari 2021 om 16:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:18

Clubs uit de Premier League kunnen op wedstrijddagen bezoek verwachten in de kleedkamer, zo meldt de Daily Mail vrijdag. Volgens de krant gaan officials langs om te controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd in de kleedkamer. De ingreep volgt nadat een weekrecord van veertig besmettingen werd geconstateerd in de periode tussen maandag 28 december en zondag 3 januari.

Het boulevardblad spreekt van 'snoop squads' die namens de competitieorganisatie de kleedkamers van de clubs zullen betreden. Het is onduidelijk of dat bij iedere wedstrijd gaat gebeuren of steekproefgewijs; aan de clubs is in ieder geval verteld dat ze bezoek kunnen verwachten en dat ze dienen mee te werken. In de Premier League is een waslijst aan richtlijnen doorgevoerd om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen: spelers en stafleden mogen geen handen schudden, het is niet toegestaan om shirts te ruilen met de tegenstander en wisselspelers dienen een mondkapje te dragen als ze zich niet warmlopen.

In de kleedkamer zal bovendien worden toegezien op het bewaren van afstand tussen de spelers. Bij uitwedstrijden zullen de 'snoop squads' verder de vervoersmiddelen inspecteren die door de clubs worden gebruikt om naar het stadion van de tegenstander af te reizen. Als clubs kiezen voor vervoer per bus, wordt ze aangeraden om met drie bussen te reizen zodat spelers en stafleden afstand kunnen bewaren tot elkaar. Personeel van betrokken vervoersbedrijven, zoals bus-, trein en vliegmaatschappijen, moet drie dagen van tevoren een negatieve coronatest hebben afgelegd.

Clubs is aangeraden om zo min mogelijk gebruik te maken van hotels. Als dat toch gebeurt, moeten de 'snoop squads' toegang krijgen tot alle ruimtes, behalve de slaapkamers. Bovendien moet ook het hotelpersoneel negatief getest zijn voordat de club op bezoek komt. Volgens de Daily Mail zullen de officials streng toezien op overtredingen. De krant schrijft dat clubs met name huiverig zijn over het toelaten van officials tot de kleedkamer, omdat er vertrouwelijke informatie wordt gedeeld over opstellingen en tactieken. "We snappen dat de maatregelen moeten worden aangescherpt, maar dit lijkt me onrealistisch", wordt een anonieme bron geciteerd.