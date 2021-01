Koeman noemt aantal doelpunten dat hij van Frenkie de Jong verwacht

Vrijdag, 8 januari 2021 om 15:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:08

Ronald Koeman laat zich vrijdagmiddag voorafgaand aan het uitduel met Granada van zaterdagavond wederom positief uit over Frenkie de Jong. De hoofdtrainer van Barcelona hoopt dat de middenvelder zich in aanvallend opzicht blijft bewijzen en Koeman geeft ook meteen aan hoeveel doelpunten hij per seizoen verwacht van een speler met de kwaliteiten van De Jong.

"Het klopt dat we met Frenkie hebben gesproken over zijn kwaliteiten en waar op het veld we hem nodig hebben", zo verklaart Koeman op de persconferentie van vrijdag. "Hij is een speler die heel belangrijk is in de opbouw, maar we willen dat hij zich ook laat zien in het strafschopgebied van de tegenstander. Frenkie neemt daarin al meer verantwoordelijkheid." De Barcelona-coach geeft tevens zijn mening over Pedri, die een stormachtige ontwikkeling doormaakt. "Hij heeft op verschillende posities gespeeld en is gewend om in een vrije rol te opereren. Spelers zoals Pedri, De Jong, Lionel Messi en Antoin Griezmann hebben nou eenmaal vrijheid nodig om de ruimtes te benutten. We hebben middenvelders nodig die acht tot tien doelpunten per seizoen maken." De Jong staat tot dusver op 2 treffers in 22 wedstrijden in alle competities.

Koeman is tevreden over het vele werk dat de geregeld bekritiseerde Griezmann verzet namens Barcelona. "Elke speler heeft vertrouwen nodig, maar het begint altijd bij de speler zelf. Antoine werkt altijd keihard en tegen Athletic Club veroverde hij ontzettend veel ballen. Hij gaf daarnaast een assist op Leo (Messi, red.). Nu moet hij deze lijn doortrekken", aldus Koeman, die ook Messi een compliment maakt. "Hij geeft al vanaf het begin het uiterste van zichzelf. Het is een winnaar die heel graag speelt en traint. Net als ik is Lionel pissig als hij verliest."

De ontwikkeling van Pedri stemt Koeman tevreden, al vindt hij het nog te vroeg om openlijk te filosoferen over de EK-kansen van de pas achttienjarige middenvelder. "Die beslissing hoef ik niet te nemen. Over de loopbaan van Pedri kunnen we echter alleen maar positieve dingen zeggen. Niemand had verwacht dat iemand van zijn leeftijd bijna elke wedstrijd speelt. Maar dat verdient hij wel. Het zal met vallen en opstaan gepaard gaan en we zullen zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Ik heb echter het volste vertrouwen in Pedri. Het is zaak dat hij deze vorm weet vast te houden", aldus de hoopvolle Koeman.