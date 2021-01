Sébastien Haller speelgerechtigd voor wedstrijd tegen PSV

Vrijdag, 8 januari 2021 om 15:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:30

Sébastien Haller kan zondag debuteren voor Ajax. De aankoop van 22,5 miljoen euro is speelgerechtigd voor de thuiswedstrijd tegen PSV, zo meldt De Telegraaf vrijdagmiddag. Ajax schreef Haller vrijdag voor 12.00 uur 's middags in bij de KNVB, maar wachtte nog op toestemming van de voetbalbond van Engeland (FA). Inmiddels zijn de laatste formaliteiten afgehandeld en dus kan Haller aantreden in de topper.

Haller is negatief getest op het coronavirus en op tijd overgeschreven. Op de persconferentie liet Erik ten Hag eerder op de middag al weten 'goede hoop' te hebben op het meespelen van de 26-jarige aanvaller. Of hij meteen een basisplaats krijgt, wist de trainer echter nog niet. "Dat gaan we de komende uren eens rustig bekijken en met Sébastien afstemmen. Hij heeft pas één keer meegetraind en we zijn al een tijdje in voorbereiding op de wedstrijd tegen PSV", legde Ten Hag uit.

Zelf liet Haller via het clubkanaal van Ajax al weten te willen spelen tegen PSV. "En dan hoop ik te scoren en te winnen. Dat zou een droom zijn, een perfecte start van dit nieuwe avontuur bij Ajax", zei de enkelvoudig international van Ivoorkust. Door de blessures van spitsen Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey kan Ajax Haller goed gebruiken tegen PSV. In de topper staat de koppositie van de Eredivisie op het spel, want Ajax heeft een voorsprong van één punt op de concurrent.