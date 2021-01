Getafe doet binnen een week zaken met zowel Barcelona als Real Madrid

Vrijdag, 8 januari 2021 om 15:05 • Dominic Mostert

Takefusa Kubo maakt het seizoen af bij Getafe. De negentienjarige buitenspeler wordt door Real Madrid in de tweede seizoenshelft verhuurd aan de huidige nummer zestien van LaLiga, nadat zijn verhuurperiode bij Villarreal voortijdig is beëindigd vanwege een gebrek aan perspectief. Zowel Real Madrid als Getafe maakt de nieuwe huurdeal vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Kubo wordt wereldwijd gezien als groot talent, maar bij Real Madrid is nog geen plek voor hem. De Japanner kwam in de zomer van 2019 transfervrij over van FC Tokyo en werd een heel seizoen verhuurd aan RCD Mallorca. Hij kwam tot 35 wedstrijden en 4 doelpunten in LaLiga en maakte indruk op Villarreal, dat een verhuurperiode voor het seizoen 2020/21 veiligstelde. Inmiddels komt Kubo echter niet meer voor in de plannen van trainer Unai Emery: in de laatste vier competitieduels kwam hij niet in actie.

Eerder deze jaargang speelde de jongeling negentien officiële wedstrijden voor Villarreal, waarin hij eenmaal scoorde en drie assists leverde. Dertien keer maakte hij zijn opwachting in LaLiga, al ging het elf keer om een invalbeurt en stond hij nooit negentig minuten op het veld. De overeenkomst tussen Real Madrid, Villarreal en Kubo werd met goedvinden van alle partijen voortijdig stopgezet, waardoor hij nu de overstap kan maken naar Getafe.

De transfer zat al enige tijd in de pijplijn, want eind vorige maand gaf voorzitter Ángel Torres van Getafe aan dat Kubo de intentie had om naar zijn club te gaan. Real Madrid hoopt dat het talent bij zijn nieuwe club meer aan spelen zal toekomen. Voor Getafe is Kubo de tweede grote aanwinst op huurbasis van deze week. Woensdag werd immers bekend dat middenvelder Carles Aleñá van Barcelona het seizoen afmaakt bij de club uit de voorstad van Madrid. Aleñá kwam dit seizoen bij Barcelona slechts tot vijf officiële optredens, waarvan vier als invaller.