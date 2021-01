Advocaat gruwelt van ‘Calimero-gedrag’: ‘Wat heeft dat nou voor zin?’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 14:54 • Rian Rosendaal

Dick Advocaat heeft vrijdagmiddag fel gereageerd op de uitspraken die Henk van Stee eerder deze week deed over Feyenoord-spelers Marcos Senesi en Lucas Pratto. Het tweetal hoeft ondanks reizen van en naar Argentinië niet tien dagen in quarantaine, wat voor verbazing zorgde bij de technisch directeur van Sparta Rotterdam. Advocaat op zijn beurt vindt dat Van Stee in deze kwestie 'Calimero-gedrag' vertoont.

"Het is een beetje Calimero-gedrag van Henk, toch?", stelt Advocaat in niet mis te verstane bewoordingen op de persconferentie in aanloop naar de derby met Sparta van aanstaande zondag. "Wat heeft het nou voor zin om dat soort dingen te zeggen? Laat de spelers het op het veld uitmaken en niet de doktoren en alles wat erom heen speelt. Volgens mij heeft hij bij Sparta ook geen buitenlanders in zijn selectie, dus ze kunnen ook niet naar het buitenland."

Van Stee liet zich deze week onder meer in de podcast van Voetbal International uit over de quarantaineregels die bij Feyenoord worden gehanteerd. "Ik heb mijn mening gegeven dat ik verbaasd was, maar daarna was het een storm in een glas water. Dat heeft ook te maken met de derby. Ik kreeg van veel Spartanen foto's toegestuurd waar die spelers bij het zwembad lagen. Dat verbaasde me. Abdou Harroui had bijvoorbeeld graag naar Dubai op vakantie gewild. Wij hebben toen gezegd dat dat niet mag. Ik heb het daarna nog een keer uitgezocht en het RIVM zegt duidelijk: 'je moet gewoon in quarantaine'", aldus Van Stee, die overigens geen problemen heeft met het meespelen van Senesi en Pratto tegen Sparta.

Advocaat verlegt vervolgens de aandacht naar het treffen met Sparta van zondag. Het heeft er alle schijn van dat Pratto op Het Kasteel aan de aftrap verschijnt. "Pratto? Hij heeft drie keer getraind. Hij is een echte spits. Zijn echte kwaliteit zien we op het veld. Of hij in de basis kan beginnen? Als ik daar mee wacht, is het seizoen voorbij. Ik denk dat ik hem laat beginnen." Advocaat is met de tweede seizoenshelft in aantocht tevredenheid over de fitheid van zijn spelersgroep. "We hebben nog drie á vier spelers die niet bij de selectie zitten. Dat is Robert Bozeník, Justin Bijlow, Orkun Kökcü en João Carlos Teixeira. Toch nog vier spelers die niet fit zijn. Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra zitten weer bij de selectie", aldus de Feyenoord-coach.