SC Heerenveen slaat toe bij NEC: ‘Friese naam, Friese club’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 14:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:51

SC Heerenveen heeft zich versterkt met Syb van Ottele. De achttienjarige centrale verdediger tekent een contract tot medio 2024 in het Abe Lenstra Stadion, zo maakt Heerenveen bekend. Van Ottele beschikte over een aflopend contract bij NEC, dat zodoende nog een transfersom overhoudt aan het vertrek van het talent.

De jeugdige Nijmegenaar brak dit seizoen door en maakte met name indruk met zijn voetballende vermogen. Hij debuteerde als invaller in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen SC Cambuur en speelde dit seizoen negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Via de socialmediakanalen laat Heerenveen blijken verheugd te zijn met de komst van Van Ottele. "Friese naam, Friese club", grapt men over de jonge aanwinst.

"Syb stond al een tijdje bij ons op de radar", vertelt technisch manager Gerry Hamstra. "Hij is een talentvolle, moderne en veelzijdige verdediger die ook goed aan de bal is. We zien in hem iemand die zich bij ons verder kan ontwikkelen en uit kan groeien tot een vaste waarde. We zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen." De laatste dagen trainde Van Ottele al niet meer met de selectie van NEC, omdat trainer Rogier Meijer van mening was dat hij te veel met zijn hoofd bij een transfer zat. Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC legt uit waarom de club akkoord is gegaan met het vertrek van het jeugdproduct.

"Syb gaf enige tijd geleden bij ons aan te willen vertrekken om een vervolgstap te maken in zijn carrière", verklaart van Schaik via de officiële kanalen van NEC. "Die keuze hebben we als club te respecteren, ondanks dat het een speler is die uit de eigen kweek komt en pas dit seizoen bij het eerste elftal is aangesloten." De directeur laat weten dat er 'goede afspraken' zijn gemaakt in de onderhandelingen met Heerenveen, 'zowel voor nu als voor in de toekomst'. Dat zou kunnen duiden op een doorverkooppercentage bij een toekomstige transfer van de mandekker.

Van Ottele is de vierde winteraanwinst van Heerenveen. De nummer acht van de Eredivisie versterkte zich in december al met Siem de Jong, die transfervrij was na zijn vertrek bij FC Cincinnati. Doelman Ariel Harush werd overgenomen van het Slowaakse FC Nitra als tweede keus achter Erwin Mulder, terwijl de komst van Tibor Halilovic waarschijnlijk spoedig wordt aangekondigd. De middenvelder komt over van NK Rijeka en kost iets minder dan een miljoen euro. Van Ottele wordt rustig gebracht bij Heerenveen en moet volgend seizoen de vervanger worden van Jan Paul van Hecke, die teruggaat naar zijn club Brighton & Hove Albion.