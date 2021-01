Spartanen keken met verbazing naar Feyenoord: 'Kreeg foto's toegestuurd'

Vrijdag, 8 januari 2021 om 13:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:24

Marcos Senesi keerde tijdens de winterstop voor even terug naar Argentinië, terwijl Lucas Pratto uit dezelfde land de reis maakte richting Nederland. Beide spelers hoeven ondanks de coronacrisis niet in quarantaine, wat bij Henk van Stee voor gefronste wenkbrauwen zorgde. De technisch directeur van Sparta Rotterdam sprak daar maandag zijn verbazing over uit tegenover het Algemeen Dagblad. Van Stee vindt niet dat de betreffende spelers zondag moeten ontbreken in de stadsderby van Sparta met Feyenoord.

"Ik was in de veronderstelling dat voetballers in zo’n situatie tien dagen in quarantaine moeten", zo zei Van Stee afgelopen maandag. "Dat zijn althans de RIVM-richtlijnen waar wij ons bij Sparta aan houden. Ik was daarom in de veronderstelling dat dit ook zou moeten gelden voor Senesi. En ook voor Lucas Pratto. Maar goed, misschien zijn de regels veranderd en hoeven spelers niet meer in quarantaine als ze vanuit het buitenland hier naar toe komen. Voor ons geldt in elk geval wel dat we de buitenlandse jongens in Nederland hebben gehouden tijdens de vrije periode. Datzelfde geldt voor spelers die misschien wel trek hadden gehad in een korte vakantie over de grens."

Van Stee brengt de kwestie deze week opnieuw ter sprake in de podcast van Voetbal International. "Ik heb mijn mening gegeven dat ik verbaasd was, maar daarna was het een storm in een glas water. Dat heeft ook te maken met de derby. Ik kreeg van veel Spartanen foto's toegestuurd waar die spelers bij het zwembad lagen. Dat verbaasde me. Abdou Harroui had bijvoorbeeld graag naar Dubai op vakantie gewild. Wij hebben toen gezegd dat dat niet mag. Ik heb het daarna nog een keer uitgezocht en het RIVM zegt duidelijk: 'je moet gewoon in quarantaine'."

Verbazing over vakantie Feyenoord-speler: ‘Hoor graag waarheid van RIVM’

Lees artikel

"En als die regels veranderd zijn, fantastisch, daar ben ik alleen maar blij mee", gaat Van Stee verder met zijn uitleg. "Persoonlijk zeg ik over spelers die negatief hebben getest en een dag later wéér bij terugkomst: 'Hoppa'. Maar de richtlijnen zijn anders, dus is dat nou veranderd, ja of nee? Dat is mijn vraag. Maar natuurlijk mogen die spelers spelen. Maar ik weet niet of het is veranderd. Ik lees toevallig vandaag in het Algemeen Dagblad dat de KNVB vragen heeft gesteld en dat Edwin Goedhart (bondsarts, red.) zegt dat het de bedoeling dat spelers in quarantaine moeten blijven. Maar ik begrijp Casper van Eijk (clubarts Feyenoord, red.) ook heel goed. Ik vind ook dat als iemand negatief is en dan vijf dagen later weer negatief is, lekker laten ballen. Maar dat zijn niet de richtlijnen van de RIVM. Maar ze mogen van mij voetballen hoor."

Van Stee weet niet of Senesi en Pratto in aanloop naar de derby met Sparta meetrainen bij Feyenoord. "Daar ga ik geen uitspraken over doen, dat kan ik niet bewijzen. En als ze het wél doen, dan doen ze het wel. En zo niet, dan niet. Maar als jij 2 januari terugkomt en je moet tien dagen in quarantaine, dan betekent het dat je normaal gesproken niet aan de aftrap begint. Wij hebben ook een speler waarvan iemand in zijn omgeving corona heeft. En die zit er zondag niet bij. Omdat hij vijf dagen niet bij de groep mag komen. Ik heb die regels niet verzonnen", aldus Van Stee.