Bayern München verrast met potentiële vervanger van David Alaba

Vrijdag, 8 januari 2021 om 12:50 • Dominic Mostert

Bayern München werkt aan de komst van Omar Richards, zo bericht the Athletic. De regerend kampioen van Duitsland hoopt de linksback van Reading in de zomer transfervrij over te nemen. Richards beschikt immers over een aflopend contract en heeft van zijn club nog geen aanbieding gekregen om bij te tekenen. Vanaf deze maand mag hij met potentiële nieuwe clubs in gesprek.

Bayern zoekt vanwege het mogelijke vertrek van David Alaba naar versterking op de linksbackpositie. Ondanks meerdere pogingen van de club om het contract van Alaba te verlengen lijkt een transfervrij afscheid aanstaande. De Oostenrijker wordt begeerd door Real Madrid en droomt er zijn hele leven al van om in het Santiago Bernabéu te spelen, meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder deze week. Alaba zou al van vijf clubs een aanbieding hebben ontvangen.

Toch zou Richards voldoende concurrentie krijgen in de Allianz Arena. Alphonso Davies geldt als eerste keus aan de linkerkant van de verdediging, terwijl recordaankoop Lucas Hernández als linksback en centrumverdediger inzetbaar is. The Athletic voorziet dat Richards de 'understudy' van Davies wordt, ofwel zijn back-up. De twintigjarige Canadees, vorig seizoen opgenomen in het Team van het Jaar in de Champions League, lijkt onomstreden in de ploeg van Hansi Flick.

De komst van Richards (rechts op de foto) zou evenwel opvallend zijn, daar hij de overstap zou maken van de huidige nummer vijf van de Championship naar de winnaar van het afgelopen Champions League-seizoen. De 22-jarige Engelsman, die dit seizoen pas tweemaal geen basisplek had terwijl hij inzetbaar was, is volgens the Athletic vanwege zijn snelheid, atletische vermogen en zijn fysiek echter een goede investering voor Bayern, zeker als hij transfervrij gehaald kan worden.