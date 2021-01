‘Feyenoord zet ’alle signalen op groen‘ om aanvaller langer te binden’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 12:12 • Rian Rosendaal

Feyenoord wil het contract van Luis Sinisterra opwaarderen, zo weet Feyenoord Transfermarkt vrijdag te melden. De Rotterdamse club lichtte in november nog de optie in het contract van de Colombiaanse vleugelaanvaller, die hierdoor tot medio 2023 vastligt. Twee maanden later echter kan Sinisterra een nieuw gesprek over zijn verbintenis verwachten, zo klinkt het.

Volgens bovengenoemd medium staan 'alle signalen op groen' om Sinisterra langer aan de club te binden. De Feyenoord-leiding besloot ondanks de zware knieblessure van de buitenspeler om het contract met nog eens ruim drie seizoenen te verlengen. Sinisterra, die in februari vorig jaar zwaar geblesseerd raakte in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, is na lang revalideren klaar voor zijn rentree bij Feyenoord. Het is nog niet duidelijk of Dick Advocaat hem opneemt voor de stadsderby met Sparta Rotterdam van aanstaande zondag.

De 21-jarige Sinisterra werd medio 2018 voor twee miljoen euro door Feyenoord overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Tweeënhalf jaar later staat de teller op 42 wedstrijden (7 doelpunten en 8 assists). Sinisterra heeft bij Feyenoord nog enkele maanden te maken met Dick Advocaat als trainer. Met ingang van het seizoen 2021/2022 staat Arne Slot voor de groep in Rotterdam-Zuid.

Sinisterra was afgelopen week nog onderwerp van gesprek in de Nederlandse media. De Colombiaan reisde in de winterstop naar een 'oranje gebied', maar gingen daarna niet tien dagen in thuisquarantaine. Winteraanwinst Lucas Pratto hoefde van de medische staf van Feyenoord ook niet in thuisquarantaine. Het Algemeen Dagblad vroeg zich dinsdag af waarom de regels van de RIVM anders worden geïnterpreteerd. Buitenlandse voetballers konden tijdens de korte winterstop immers niet naar hun geboorteland reizen, zo was de strekking in het betaald voetbal. Sinisterra verliet Nederland overigens tijdelijk om familie te bezoeken in Colombia.