Roger Schmidt complimenteert Ajax na komst van Sébastien Haller

Vrijdag, 8 januari 2021 om 12:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:07

Roger Schmidt moet in zijn tactische bespreking voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV rekening houden met het meespelen van Sébastien Haller. De trainer van de Eindhovenaren is onder de indruk van de aankoop van de titelconcurrent, vertelt hij vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de topper. Haller speelde tussen 2017 en 2019 voor Eintracht Frankfurt in het thuisland van Schmidt en maakte toen indruk op de oefenmeester.

"Een heel goede speler, in Duitsland was hij een topspeler", wordt Schmidt tijdens de persconferentie geciteerd door Voetbal International. Haller maakte 24 doelpunten in 60 optredens in de Bundesliga en stapte vervolgens voor 50 miljoen euro over naar West Ham United, dat de spits vrijdag voor 22,5 miljoen euro verkocht aan Ajax. "Clubs met het hoogste budget kunnen dit doen, het is een slimme transfer." Jaloers is Schmidt niet, voegt hij eraan toe.

"Nee, wij hebben begin dit seizoen ook goede transfers gedaan. Ik ben blij met mijn spelers en ik heb met Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez twee spelers erbij die aan het begin van het seizoen niet fit waren. We focussen ons op ons eigen elftal", maakt hij duidelijk. Het is aannemelijk dat Gutiérrez voor het eerst dit seizoen bij de selectie zal zitten na een operatie aan zijn enkel; Van Ginkel is nog een twijfelgeval, maar zou voor het eerst sinds 6 mei 2018 deel kunnen uitmaken van een wedstrijdselectie.

Schmidt heeft zin in de ontmoeting tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. "Wat de kwaliteiten van Ajax zijn? Op elke positie hebben ze een speler met veel kwaliteit rondlopen. Ook op de bank trouwens, ze kunnen iets veranderen afhankelijk van het wedstrijdverloop. Ze zijn goed in pressing, in de omschakeling en in de opbouw. Veel spelers zijn ook sterk aan de bal", somt Schmidt op. Haller is wedstrijdfit en heeft de hoop uitgesproken dat hij zondagmiddag zijn debuut kan maken voor Ajax.