‘SC Heerenveen dendert door en strikt voormalig Zweeds jeugdinternational’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 09:14 • Rian Rosendaal

SC Heerenveen roert zich wederom op de transfermarkt. Voetbal International meldt vrijdagochtend dat Rami Kaib op weg is naar de Friese club. De 23-jarige vleugelverdediger is afkomstig van IF Elfsborg en het is de bedoeling dat de vijfde aanwinst van deze transferperiode de concurrentiestrijd aangaat met de huidige linksback Lucas Woudenberg. Heerenveen moet de komst van de Zweed nog wel officieel bevestigen.

Kaib doorliep de jeugdopleiding van Elfsborg en kwam in het verleden tot twee interlands voor Zweden Onder-20. Zijn verbintenis bij de Zweedse club, waarvoor hij 64 duels afwerkte, liep door tot 31 december 2021. Mocht de flankspeler zonder problemen door de medische keuring in het Abe Lenstra Stadion komen, dan tekent Kaib een meerjarig contract bij de huidige nummer acht in de Eredivisie.

Met Kaib haalt Heerenveen de vijfde winterversterking naar Friesland. In een eerder stadium werden Siem de Jong (FC Cincinnati), Ariël Harush (Nitra), Tibor Halilovic (HNK Rijeka) en Syb van Ottele (NEC) aangetrokken. Het is nog niet duidelijk of Kaib zondag al zijn debuut kan maken in het shirt van Heerenveen, dat die dag bezoek krijgt van Fortuna Sittard.