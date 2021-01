Berbatov vreest voor Van de Beek: ‘Dat zal niemand hem kwalijk nemen’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 08:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:54

Dimitar Berbatov spreekt openlijk zijn verbazing uit over de situatie van Donny van de Beek bij Manchester United. De voormalig aanvaller uit Bulgarije, tussen 2008 en 2012 actief op Old Trafford, zou graag zien dat de middenvelder meer kansen krijgt van manager Ole Gunnar Solskjaer. Berbatov sluit niet uit dat Van de Beek op termijn vertrekt uit Manchester, mocht hij niet verder komen dan de rol van bankzitter bij the Reds.

"Ik weet niet wat er daar aan de hand is", zo laat de bezorgde Berbatov optekenen in de Engelse media. "Voordat hij bij Manchester United tekende, heb ik al gezegd dat ik Van de Beek een goede speler vond. Hij speelde geweldig bij Ajax en bij het Nederlands elftal, maar nu komt hij amper aan spelen toe." De oud-spits geeft toe dat hij van een afstand een oordeel velt over de voormalig Ajacied. "Ik moet zeggen: ik zie geen trainingen, en ook in de wedstrijden speelt hij niet lang genoeg om hem écht te kunnen beoordelen."

"Op dit moment krijgen Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay en Fred van Solskjaer de voorkeur boven Van de Beek, afgaande op hun speeltijd", vervolgt Berbatov zijn analyse over het middenveld van Manchester United. "Zijn al die spelers dan beter dan hij? Ik denk van niet. Daarom vraag ik me echt af wat er aan de hand is. Hij moet meerdere wedstrijden achter elkaar spelen om vertrouwen te krijgen, want dat heeft hij nu duidelijk niet. Dat is ook niet zo gek als je niet speel, dan ga je aan jezelf twijfelen. Het zou me dan ook niets verbazen als hij op zoek gaat naar de uitgang, en dat zal niemand hem kwalijk nemen. Er gaat duidelijk iets mis."

Berbatov geeft Van de Beek een welgemeend advies: "Hij zou op de deur van de manager moeten bonken en vragen wat er allemaal aan de hand is. Van de Beek moet vragen waarom hij niet speelt en wat er nodig is om weer speeltijd te krijgen. Aan de hand daarvan kan hij dan een plan opstellen", zo besluit Berbatov. Van de Beek kwam woensdag tegen Manchester City, in de halve finale van de EFL Cup, pas in de 88ste minuut binnen de lijnen. Het was voor de middenvelder te laat om de 0-2 achterstand nog weg te poetsen.

Solskjaer liet zich voorafgaand aan de clash met Manchester City op een persconferentie uit over de netelige situatie van Van de Beek bij Manchester United. "Hij kwam tussen een groep middenvelders met kwaliteit. Donny concurreert met Bruno Fernandes, Juan Mata, Jesse Lingard. Ik heb verschrikkelijk veel nummers tien, heb een ruime keuze uit centrale middenvelders als Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay en Fred”, aldus de Noorse manager, die Van de Beek ziet als een speler voor de toekomst. “Hij is altijd gretig, werkt hard op de training, is positief ingesteld en zal nog veel wedstrijden beïnvloeden. Ik denk dat hij volgend seizoen nog veel grotere stappen zal gaan zetten."