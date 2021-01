‘Ajax had meer vertrouwen in Van de Beek, Nouri en Frenkie de Jong’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 08:35 • Yanick Vos

Riechedly Bazoer is jaren na zijn vertrek bij Ajax weer opgeleefd bij Vitesse. De middenvelder annex centrumverdediger brak op jonge leeftijd door in Amsterdam en de wereld lag aan zijn voeten, maar nadat hij op de bank belandde onder trainer Peter Bosz en hij voor een transfer naar VfL Wolfsburg koos ging het bergafwaarts. In gesprek met de Volkskrant kijkt Bazoer kort terug op zijn vertrek bij Ajax en gaat hij in op de samenwerking met Vitesse-trainer Thomas Letsch.

Als Ajax-talent maakte hij zijn debuut in het Nederlands elftal en werd hij gelinkt aan de grootste clubs uit Europa, waaronder Barcelona. Hij verloor vervolgens zijn plek op het middenveld onder Bosz. Desondanks zegt hij altijd veel respect gehad te hebben voor de huidige trainer van Bayer Leverkusen, die hij ‘een heel goede coach’ noemt. “Overmars (directeur voetbalzaken, red.) zei dat ik mocht vertrekken”, aldus Bazoer. “Er was meer vertrouwen in Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en Frenkie de Jong. Appie heeft het tragisch genoeg niet kunnen waarmaken, maar die andere jongens wel. Vind ik heel knap van ze. Voor mij was het moeilijk te accepteren, ik was maar een jaar ouder en al international.”

Bazoer kwam niet uit de verf bij Wolfsburg en beleefde een ongelukkige tijd als huurspeler van FC Porto. Nadat hij koos voor een terugkeer in de Eredivisie bij FC Utrecht, was het Vitesse dat hem anderhalf jaar geleden voor twee miljoen euro overnam van Wolfsburg. “Er waren betere aanbiedingen uit Italië en Spanje. Maar dan zit ik daar weer alleen, kom ik binnen als wisselspeler; dat zou niet gaan werken”, wist Bazoer. Dit seizoen verloopt voortvarend voor de 24-jarige middenvelder, die onder Letsch een bijzondere rol als inschuivende laatste man heeft bij Vitesse. Aan het begin van het seizoen sprak Bazoer lang met de nieuwe trainer, met wie hij naar eigen zeggen vanaf de eerste dag een goede band heeft. “Dit seizoen moet mijn seizoen worden om komende zomer een stap te maken, zei ik. Hij zei: ‘daar ga ik alles aan doen.’”

Bazoer werkt hard aan zichzelf en wil de beste versie van zichzelf worden. Daarom spreekt hij sinds een jaar regelmatig met prestatiecoach Pim van Lamoen. “Er moest iets veranderen, ik wilde geen incidentjes meer. Soms kan ik mezelf verliezen in mijn fanatisme. Pim maakt me bewust van wat er gebeurt als ik me op een bepaalde manier gedraag”, aldus Bazoer, die in 2021 hoopt terug te keren in het Nederlands elftal. Ook hoopt hij nog de stap te maken naar een topclub. “Direct van Vitesse naar Barcelona overstappen, gaat niet lukken. Maar ik voel dat ik nog meer in me heb.”