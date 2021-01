Movistar deelt trainingsbeelden: ‘Verbazingwekkend, dit is Royston Drenthe nu’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 07:32 • Yanick Vos

Royston Drenthe heeft bij zijn terugkeer in Spanje voor verbazing gezorgd tijdens de training van Racing Murcia. Movistar heeft de eerste beelden gedeeld van de 33-jarige verdediger annex middenvelder op het trainingsveld. Drenthe oogt allesbehalve slank en de televisiezender noemt zijn verschijning ‘verbazingwekkend’. “Dit is Royston Drenthe nu”, zo klinkt het op Twitter.

De 33-jarige Drenthe werkt aan zijn rentree in het voetbal. Hij tekende onlangs een contract bij Racing Murcia, koploper in de Tercera Division. De ex-speler van onder meer Real Madrid en Hércules kan zondag al debuteren als een duel met het filiaal van Cartagena op het programma staat. Of hij dan al klaar is voor een rentree valt te bezien. Mocht trainer Antonio Pedreño ervan overtuigd zijn dat Drenthe in actie kan komen, dan denkt de Nederlander dat hij op het middenveld het beste tot zijn recht komt.

Increíble. Este es ahora Drenthe.

El tiempo no perdona a algunos. #NoticiasVamos pic.twitter.com/9R7cSNswII — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 7, 2021

“Ik moet nog met hem in gesprek. Maar ik denk dat ik op het middenveld het beste tot mijn recht kom", zo wordt Drenthe geciteerd door Marca. "Het project is simpel. Iedereen werkt heel hard, zo heb ik de laatste maanden gemerkt toen we voortdurend contact hadden. Ik heb de plannen gezien. Ik wil het op het veld laten zien. We willen promoveren. Daarvoor zullen we hard moeten trainen en goed voorbereid zijn op datgene wat gaat komen."

Drenthe speelde het laatst profvoetbal in het seizoen 2018/19, toen hij een jaar voor Sparta Rotterdam uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. In dat seizoen kwam de linkervleugelverdediger tot 32 officiële duels, waarin hij 5 keer scoorde. Sparta promoveerde naar de Eredvisie, maar besloot om uit elkaar te gaan met Drenthe en zijn contract niet te verlengen. De voorbije anderhalf jaar kwam hij uit voor Kozakken Boys.