Driessen noemt komst Haller ‘armoedig’: ‘In de zomer bepaalde Suárez de lat’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 06:55 • Laatste update: 06:59

Valentijn Driessen is kritisch op Ajax vanwege het aantrekken van Sébastien Haller. De chef voetbal van De Telegraaf noemt de aankoop van naar verluidt twintig miljoen euro een 'gok en paniekaankoop'. Driessen heeft er weinig vertrouwen in dat Haller gaat slagen bij Ajax, met name omdat hij uit de koker van trainer Erik ten Hag komt. Daarbij wijst hij in zijn column in de krant naar eerdere Ajax-aankopen die op voorspraak van Ten Hag naar Amsterdam werden gehaald.

Haller bereikte donderdag een persoonlijk akkoord met Ajax, waarna beide clubs het eens werden over de hoogte van de transfersom. De Ivoriaans international vloog vervolgens naar Amsterdam voor een medische keuring en wordt naar verwachting vandaag gepresenteerd. “Sébastien Haller, de reservespits van West Ham United, de nummer tien uit de Premier League is voor Ajax dus het buitenkansje op de transfermarkt om voor twintig miljoen euro plus toe te slaan”, schrijft Driessen. “Het is een gok en paniekaankoop tegelijk. In de zomer bepaalde Luis Suárez de lat. Dan is het armoedig een half jaar later met Haller aan te komen. Ondanks het leeftijdsvoordeel (33-26) past de Fransman niet bij de internationale aspiraties van Ajax, iemand die de club structureel naar de laatste zestien van de Champions League schiet.”

De in Frankrijk geboren aanvaller nam bij FC Utrecht en Eintracht Frankfurt de strafschoppen, waardoor hij volgens Driessen ‘redelijke statistieken’ scoorde. In 90 Eredivisie-wedstrijden was hij 45 keer trefzeker, terwijl hij in twee Bundesliga-seizoenen 24 keer mocht juichen. West Ham United telde vervolgens vijftig miljoen euro voor hem neer. “Als aanvalsleider mislukte hij bij West Ham United”, vervolgt Driessen op kritische wijze. “Uit armoede heeft hij zijn Franse voetbalnationaliteit ingeleverd voor de Ivoriaanse, zodat hij interlandvoetbal kan spelen.” Wat volgens Driessen ook niet in Hallers voordeel pleit, is dat hij op voorspraak van Ten Hag wordt aangetrokken. De columnist wijst naar het ‘belabberde’ trackrecord dat Ten Hag overlegt qua aankopen. “Hoewel de Tukker samen met technisch directeur Marc Overmars verantwoordelijk is voor iedere Ajax-aankoop en ze beiden hun veto kunnen uitspreken, komen Labyad, Klaiber, Promes, Marin en eerder Kristensen duidelijk uit Ten Hags koker. Geen lijstje voltreffers.”

Ten Hag werkte bij FC Utrecht twee jaar samen met Haller. “Maar dat is van een ander niveau dan Ajax”, stelt Driessen. "In 2016 en 2017 werd hij in verband gebracht met Ajax, maar weigerden ze in Amsterdam meer dan 4 miljoen euro te betalen voor de toen 23-jarige spits.” Haller werd voor zeven miljoen euro aan Eintracht Frankfurt verkocht. “Haller is inmiddels 26 jaar, bezit Bundesliga- en Premier League-ervaring en daarmee zal hij nationaal het verschil kunnen maken tegen vaak kinderlijk verdedigende Eredivisie-ploegen. Op dat niveau kan hij zich onderscheiden. Ook ten opzichte van de Ajax-spitsen Traoré, Brobbey, Huntelaar, Tadic en Labyad. Eerlijk is eerlijk, zijn technisch verzorgde speelstijl past wel beter in Nederland dan in Engeland en beter bij het offensieve spel van Ajax dan bij de knokploeg West Ham United.”

De komst van Haller bij Ajax is meer dan welkom in januari, daar er veel topwedstrijden tegen PSV, AZ en Feyenoord op het programma staan en andere spitsen in de lappenmand zitten. Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey zijn niet inzetbaar. “Door de tijdsdruk staat ook de prijs-kwaliteitverhouding voor wat betreft de komst van Haller uit het lood”, vervolgt Driessen, om vervolgens te benadrukken dat ruim twintig miljoen euro ‘erg veel is’. “Waarbij aangetekend dat het goed is dat Overmars zich niet door de corona-omstandigheden laat weerhouden een miljoenenversterking binnen te halen. Het kopen en verkopen van spelers behoort tot de bedrijfsvoering van een Nederlandse profclub en zeker eentje van het kaliber Ajax. En ja, dan zijn er grotere bedragen mee gemoeid dan bij RKC Waalwijk.”