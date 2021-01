De Telegraaf: PSV test liefde van Toby Alderweireld voor Ajax

Donderdag, 7 januari 2021 om 22:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:02

PSV heeft contact gezocht met het management van Toby Alderweireld, zo schrijft De Telegraaf. De Eindhovense club is benieuwd of de 31-jarige verdediger van Tottenham Hotspur welwillend staat tegenover een eventuele zomerse transfer naar PSV, ondanks zijn verleden bij Ajax. Algemeen directeur Toon Gerbrands zegt dat er nu geen werk wordt gemaakt van Alderweireld, maar dat PSV op de hoogte is van de situatie van de Belg.

“Zoals onze scouting dat van misschien wel honderd spelers is. Alderweireld staat op dit moment niet in onze plannen”, benadrukt Gerbrands aan het dagblad, dat claimt het telefonische onderhoud tussen PSV en zaakwaarnemer Stijn Francis ‘zwart op wit’ te hebben ‘en bevestigd kreeg’. “’We geven als kantoor geen commentaar op transfergeruchten”, luidt de reactie van Francis.

Alderweireld, die in maart 32 jaar wordt, speelde in totaal 186 duels in de hoofdmacht van Ajax, de club waar hij op vijftienjarige leeftijd terechtkwam. De Belg vertrok medio 2013 voor zeven miljoen euro naar Atlético Madrid. Daar bleef hij maar een jaar: hij droeg vervolgens de tenues van Southampton en, sinds de zomer van 2015, Tottenham Hotspur om de schouders. Niet onbelangrijk: het contract van de verdediger loopt pas medio 2023 af.

De Telegraaf wijst erop dat Alderweireld zelf nooit naar buiten toe heeft laten weten dat hij uit Londen wil vertrekken. Bovendien verschijnt hij regelmatig aan het startsignaal bij the Spurs en heeft hij een uitstekend salaris. Volgens het dagblad sorteert PSV alleen voor op zijn toekomst, als Alderweireld wil terugkeren naar Antwerpen. Vanuit de Belgische stad is het ruim een uur rijden naar Eindhoven.

Francis zou volgens het dagblad in het gesprek zijn medegedeeld dat PSV via externe financiers mogelijkheden heeft om de komst van de verdediger mogelijk te maken. Het is onduidelijk of Ajax interesse heeft in een hereniging met Alderweireld, die zelf in mei 2019 eerlijk zei dat een terugkeer bij Ajax in de toekomst een optie zou zijn.

“Ik wil niet te populaire uitspraken doen, maar het zit honderd procent zeker in mijn hoofd", verzekerde Alderweireld aan Voetbal International na het bereiken van de Champions League-finale ten koste van Ajax. "Ik heb hier prachtige tijden beleefd met drie kampioenschappen, maar ook dieptepunten. Maar mijn familie was ook gelukkig hier."