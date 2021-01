Pierre van Hooijdonk voorziet ‘gezeik’ over Sébastien Haller bij Ajax

Donderdag, 7 januari 2021 om 22:18 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald de Boer vraagt zich af of Ajax er goed aan grof geld te betalen voor de komst van Sébastien Haller. De club uit Amsterdam zal spoedig het aantrekken van de aanvaller voor een bedrag van naar verluidt twintig miljoen euro wereldkundig maken. Dat is érg veel geld voor een voetballer die niet garant staat voor twintig goals of meer per seizoen, zo luidt het oordeel van de oud-speler van Ajax.

“Ik heb mijn twijfels”, vertelt De Boer bij ESPN. “Ik zie het niet voor me dat hij Ajax zomaar naar een ongelooflijk hoog niveau brengt. Is het een Champions League-waardige topspits? Ik vind het een goede spits. Maar een topspits, Champions League-waardig, dat betwijfel ik. Is het een spits die meer dan twintig goals maakt? Nee. Je bent toch eigenlijk op zoek naar een topspits die garant staat voor twintig goals.”

Pierre van Hooijdonk hoeft op zijn beurt niet na te denken of de transfer van Haller een goede zet is. “Die jongen heeft eenvoudig standgehouden in de Bundesliga en de Premier League. Dan moeten we niet gaan denken dat het iemand is die het in de top van de Eredivisie niet kan laten zien”, laat de oud-aanvaller aan het Algemeen Dagblad weten. Van Hooijdonk wijst erop dat bij een Ajax-spits automatisch de vraag wordt gesteld of hij wel verfijnd genoeg is. “Dat gezeik hoor je elke keer.”

“Je moet een spits beoordelen op zijn goals en die gaat hij zeker weten maken. Haller is gewoon een heel goede spits voor Eredivisie-niveau.” Aan de andere kant vindt hij het geen logische zet van Ajax. Hij wijst op de spitsenrol van Dusan Tadic in de Champions League. “En in een bomvol programma kun je echt wel eens een eredivisiewedstrijd met Lassina Traoré spelen, dat maakt in Nederland niet zo veel verschil. Ajax was voor mij al favoriet, daar heeft de spitspositie niet veel mee te maken.”

“Maar ja, natuurlijk zijn ze nu nóg breder. Daardoor lopen ze wel weer een stukje weg bij de concurrenten.” Bruggink omschrijft Haller bij ESPN als ‘een supercomplete spits’. “Hij is snel, hij is sterk. Hij beheerst eigenlijk alles van een spits in de categorie die een club als Ajax kan halen en betalen. Ik denk dat het een waanzinnige transfer is.”