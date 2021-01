Drenthe kijkt uit naar rentree in Spanje: ‘Niet voor iedereen weggelegd’

Donderdag, 7 januari 2021 om 19:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:34

Royston Drenthe kijkt vol ongeduld uit naar zijn nieuwe avontuur in Spanje. De 33-jarige verdediger annex middenvelder verbond zich deze week voor de rest van het seizoen aan Racing Murcia, dat uitkomt in de Tercera Division. Het doel is promotie naar de Segunda División B, het derde niveau van Spanje. “In het begin was het moeilijk om hierheen te komen. Mijn kinderen waren verdrietig”, citeert Marca. “Maar ik kan niet wachten om te beginnen en goede dingen te laten zien.”

“Ik ben er goed ontvangen, ik ben kalm en blij. We zullen zien hoe ik mij aan het team kan aanpassen zodra ik begin met trainen.” Racing Murcia leidt de dans in Groep 13B met twintig punten uit de eerste negen duels. De ex-speler van onder meer Real Madrid en Hércules kan zondag al debuteren als een duel met het filiaal van Cartagena op het programma staat.

Drenthe weet nog niet op welke positie hij gaat spelen. “Dat hangt ervan af wat de trainer zegt”, doelde hij op Antonio Pedreño. “Ik moet nog met hem in gesprek. Maar ik denk dat ik op het middenveld het beste tot mijn recht kom. Het project is simpel. Iedereen werkt heel hard, zo heb ik de laatste maanden gemerkt toen we voortdurend contact hadden. Ik heb de plannen gezien. Ik wil het op het veld laten zien. We willen promoveren. Daarvoor zullen we hard moeten trainen en goed voorbereid zijn op datgene wat gaat komen.”

In gesprek met #Vamos ging Drenthe in op zijn verleden bij Real Madrid, de club waar hij tot 65 duels kwam en uiteindelijk via de achterdeur vertrok. “Dat is het leven. Dingen gaan zoals ze gaan. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze voor Real Madrid hebben gespeeld en ik ben een van die mensen die kan zeggen dat ze dat witte shirt hebben gedragen. Ik zal daar de rest van mijn leven blij om zijn. Dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Drenthe, die vorige maand failliet werd verklaard, kende in 2006 een stormachtige doorbraak bij Feyenoord, dat hem een jaar later voor dertien miljoen euro verkocht aan Real Madrid. De linkspoot speelde vervolgens in het buitenland voor Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas SC

Drenthe speelde het laatst profvoetbal in het seizoen 2018/19, toen hij een jaar voor Sparta Rotterdam uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. In dat seizoen kwam de linkervleugelverdediger tot 32 officiële duels, waarin hij 5 keer scoorde. Sparta promoveerde naar de Eredvisie, maar besloot om uit elkaar te gaan met Drenthe en zijn contract niet te verlengen. De voorbije anderhalf jaar kwam hij uit voor Kozakken Boys.