Fenerbahce stijgt naar tweede plaats na winst in Turkse kraker

Donderdag, 7 januari 2021 om 18:55 • Daniel Cabot Kerkdijk

Fenerbahce is als winnaar uit de krachtmeting met Alanyaspor gekomen. Het team van trainer Erol Bulut won donderdagavond met 2-1 en stijgt van de vijfde naar de tweede plaats in de Süper Lig, op twee punten van koploper en stadsgenoot Besiktas. Alanyaspor, dat twee punten minder én een duel meer heeft, zakt naar de vierde plaats. Ferdi Kadioglu deed de laatste vijftien minuten mee.

Na twaalf minuten nam Fenerbahce de leiding in het Sükrü Saracoglu. Een indraaiende vrije trap van Caner Erkin vanaf rechts werd weggebokst door doelman Diego Marafona, waarna de thuisploeg meteen een nieuwe aanval via de linkerkant opzette. Sinan Gumus kreeg de bal van Ozan Tufan, betrad het strafschopgebied en leek de bal richting de tweede paal voor te willen geven, maar zag het leer schitterend in de rechterbovenhoek belanden: 1-0.

Fenerbahce kreeg na 67 minuten spelen een uitgelezen mogelijkheid om op 2-0 te komen. De terugspeelbal van Georgios Tzavellas op Marafona was veel te zacht, waarna het tot een harde botsing tussen de doelman en Enner Valencia in het strafschopgebied kwam. Marafona kreeg alleen een gele kaart van de dienstdoende arbiter en raadde vervolgens de hoek waarin Valencia de bal vanaf elf meter schoot. Twee minuten later kwam de thuisploeg alsnog tot scoren.

Dimitrios Pelkas leed balverlies én veroverde de bal weer op de helft van Alanyaspor waarna hij op het juiste moment het leer van Tufan terugkreeg. De Griek schoot de bal keurig in de rechterhoek: 2-0. Duw- en trekwerk van Sadik Ciftpinar jegens Khouma Babacar na een vrije trap zorgde toch nog voor een spannende slotfase. De bal ging op de stip en de invaller schoot zelf de bal achter Altay Bayindir: 2-1.

Tot meer waren de bezoekers echter niet in staat. Diep in de extra tijd mikte Kadioglu de bal na een uitbraak nog op de linkerpaal. Fenerbahce speelt maandag uit bij hekkensluiter Erzurum BB; Alanyaspor speelt dezelfde dag tegen laagvlieger Kasimpasa.