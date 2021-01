‘Dat doet toch wat met je, als Wayne Rooney dat tegen je zegt’

Voor Mike te Wierik ging afgelopen jaar een langverwachte droom in vervulling met een transfer naar Engeland. De verdediger, die als aanvoerder indruk maakte bij FC Groningen, werd door Philip Cocu naar Derby County gehaald. Maar door de coronapandemie heeft Te Wierik nog niet mogen ruiken aan de pure charme van het Engelse voetbal. Sterker nog: de Tukker speelde sinds het vertrek van Cocu halverwege november geen minuut meer bij de ploeg uit de Championship en kwam alleen nog in actie voor de beloftenploeg tegen Arsenal (3-1 verlies). Te Wierik wil spelen, zo snel als mogelijk.

Te Wierik zag het plaatje helemaal voor zich. De busreis naar het stadion door de prachtige authentieke Engelse volkswijken, iets te fanatiek schreeuwende fans kort aan het veld en de continue geur van bier en vette hap. Alles wat het Engelse voetbal zo mooi maakt. Maar wat tot nu toe het meest beklijft is een confronterend briefje op de kleedkamerdeur. “Ze maken hier nog op een ouderwetse manier bekend of je bij de wedstrijdselectie zit. Na de training hangt er een briefje op de deur van de kleedkamer. Ik moest daar in het begin om lachen, was het niet gewend in Nederland. In Nederland wordt alles altijd uitgelegd, hier gebeurt het totaal anders. Gewoon een briefje op de deur van de kleedkamer. Als je naam erop staat is het grappig, maar de laatste tijd lach ik niet meer zo hard.”

De verdediger doelt op het feit dat hij geen speelminuten meer maakt. Zijn laatste optreden in de A-selectie dateert van 31 oktober, in de uitwedstrijd tegen AFC Bournemouth (1-1). Te Wierik werd afgelopen zomer door Cocu naar Derby gehaald, waar hij op de laatste dag van de transferwindow een driejarig contract tekende. De Nederlandse oefenmeester had een plan met zijn landgenoot. “Cocu wilde een bepaald type voetbal spelen”, blikt Te Wierik terug. “Hij zocht een verdediger die kon opbouwen, verdedigende kwaliteiten had en hij wilde voetballen in combinatie met de Engelse stijl. Dat gaf mij een goed gevoel. Ik kreeg ook vertrouwen, maar moest in het begin best wennen. Een totaal ander leven, ander land, het voetbal is anders. Er wordt veel directer gespeeld dan in Nederland. Ballen komen sneller achter de verdediging. Ik had daardoor een moeizame start.”

Te Wierik werd in zijn eerste weken opgevangen door Kelle Roos, land- en teamgenoot bij Derby. Roos, die bij Derby fungeert als reservedoelman, loopt al jaren mee bij The Rams en kent de club op zijn duimpje. De sluitpost kwam in januari 2014 binnen bij de club en verlengde in 2019 zijn contract tot de zomer van 2022. “Dat was heel fijn. Hij heeft mij wegwijs gemaakt in Derby en bij de club”, stelt Te Wierik dankbaar. “Ik heb daarnaast ook veel contact gehad met Joey (Pelupessy, red.). Hij heeft bij zijn club in dezelfde situatie gezeten en is ook niet altijd zeker geweest van een basisplaats.”

Te Wierik speelde bij Heracles Almelo meerdere seizoenen samen met Pelupessy en zag zijn voormalig teamgenoot begin 2018 de overstap maken naar Sheffield Wednesday, dat net als Derby uitkomt in de Championship en hem aanvankelijk weinig minuten gunde. Inmiddels mag Pelupessy zich echter basisspeler noemen bij zijn club, terwijl het bij Te Wierik tot zijn spijt juist andersom is. “Ik heb het er echt moeilijk mee gehad, ook mentaal. Zit je dan in je eentje, zonder familie en vrienden. Gelukkig heb ik mijn vriendin nog, maar je wilt je laten zien aan de fans. Het is een club met een trouwe aanhang. Je bent teleurgesteld dat je je niet kan laten zien. Dan ga je nadenken: wat moet anders? In Nederland gaat het meer vanzelf, zit je in een flow.”

Ondanks de aanpassingsproblemen pikte Te Wierik aanvankelijk zijn minuten mee. Hij begon als basisspeler, maar kreeg halverwege september in de League Cup-wedstrijd tegen Preston North End een rode kaart, wat funest bleek voor zijn positie binnen de selectie. “In Nederland krijg je meer tijd. De Championship staat bekend om de enorme intensiteit. Eind oktober stond ik tegen Bournemouth ineens weer in de basis. Ik was weer eens zenuwachtig voor een wedstrijd. Dat was lang geleden.” Derby begon dramatisch aan het seizoen en wist slechts één van de eerste vijftien competitieduels te winnen. Het leidde halverwege november tot het ontslag van Cocu, die door de slechte resultaten de laatste plaats in de Championship innam.

Sindsdien ging het met Te Wierik ook verder bergafwaarts. De verdediger speelde niet meer en kreeg van Wayne Rooney te horen dat hij zelfs niet meer tot de wedstrijdselectie behoorde. De voormalig topvoetballer was eerst speler/assistent en mag zich inmiddels hoofdcoach noemen. “Toen ging het roer om. Ik was ineens de negentiende man toen Cocu werd ontslagen", aldus Te Wierik. "Dat viel rauw op mijn dak. Ik heb in mijn loopbaan nog nooit op de bank gezeten. Misschien even onder Peter Bosz bij Heracles toen ik binnenkwam als zeventienjarige, maar daarna niet meer.” Rooney koos onder andere voor spelers met meer ervaring in de Championship. “We hadden weinig punten, stonden onderaan. Hij koos ervoor om simpeler te spelen en dat betaalde zich uit.” Derby begon onder Rooney aanzienlijk beter te presteren en verloor slechts twee van de laatste negen wedstrijden.

Ook de situatie van Te Wierik is de laatste weken iets veranderd. De Tukker wordt door Rooney beloond voor zijn trainingsarbeid en maakt sinds lange tijd weer onderdeel uit van de wedstrijdselectie, al resulteerde dat nog niet in speelminuten. “Dat doet toch wat met je, als een legende als Rooney zegt dat je goed bezig bent. Ik heb dit seizoen nog samen met hem gevoetbald. Hij is een goede gast, down to earth. Dat waardeert iedereen aan hem. Ik heb al veel opgestoken van hem. Hij helpt je met slimmigheidjes en kopduels. Ik Nederland won ik negen van de tien kopduels, hier hooguit twee. Als je in Nederland je arm gebruikt bij een kopduel, krijg je een vrije trap tegen. Als je hier je arm niet gebruikt, ligt de bal erin.”

Te Wierik toont zich geduldig, maar kan niet ontkennen dat hij vaker aan spelen toe wil komen. “Ik ben een voetbalgek, wil altijd spelen”, aldus de voormalig speler van Groningen en Heracles. “Sommige spelers vinden het prima om op de bank te zitten en kijken alleen naar hun bankrekening, maar zo ben ik niet. Ik ben te veel voetballer om niet te spelen. Of ik het aan had kunnen zien komen? Misschien. Ik heb het zeker niet onderschat. De Championship is een van de zwaarste competities ter wereld. Daar moet je aan wennen. Ik leer hier alleen maar van. Je wilt voor jezelf de tijd niet altijd nemen, maar soms is het beter om dat wel te doen.”

Volgens Tubantia staat Te Wierik in de belangstelling van FC Groningen en Fortuna Sittard, dus er gloort mogelijk een andere uitweg voor de ex-Eredivisionist. Als eerstgenoemde club ter sprake komt, schiet de verdediger spontaan in de lach. “Ik krijg veel berichtjes, ook van fans van Groningen. Dat doet me goed. Een terugkeer naar Nederland is zeker een optie, de belangrijkste optie”, geeft Te Wierik toe. “Ook clubs uit Duitsland hebben zich gemeld. Er moet hier iets veranderen voor mij. Als Derby zegt dat ik de kans krijg, is het goed en ga ik ervoor. Maar als je je niet betrokken voelt, moet je verder kijken. Ik heb nog een contract voor tweeënhalf jaar. Het kan zijn dat de club zegt: ‘Ga maar een half jaar spelen en kom in de zomer terug.’ Het ligt bij de club.”