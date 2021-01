Flick komt met reactie op nieuwste transfergeruchten rond Joshua Zirkzee

Donderdag, 7 januari 2021 om 17:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:50

Hans-Dieter Flick heeft donderdag op de persconferentie laten weten dat hij geen rekening houdt met een snel vertrek van Joshua Zirkzee. De Nederlander staat in de belangstelling van verschillende clubs in binnen- en buitenland, maar tot een transfer is het tot op heden nog niet gekomen. De trainer van Bayern München, die tijdens het persmoment vooruitblikte op het duel van vrijdagavond tegen Borussia Mönchengladbach, verwacht dat de Nederlander ook de rest van het seizoen in het shirt van Bayern te bewonderen is.

Deze week werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de transferperikelen rond Zirkzee, toen Kicker meldde dat Heracles Almelo serieuze belangstelling zou hebben in de aanvaller. Eerder werd Zirkzee al in verband gebracht met 1. FC Köln en Eintracht Frankfurt. Laatstgenoemde club lijkt de beste papieren te hebben om de tiener over te nemen van de regerend landskampioen. “Ik ben op dit moment niet op de hoogte van een vertrek, maar in het voetbal kan het snel gaan”, liet Flick weten. “Zirkzee heeft enorme kwaliteiten en kan zich goed ontwikkelen. Hij krijgt wedstrijden om te spelen. Als het niet bij ons is, dan speelt hij bij onder 23.”

Bij Heracles moet Zirkzee de nieuwe nummer één in de spits worden, nu de eerste seizoenshelft is gebleken dat de Almelose formatie maar moeilijk tot scoren komt. Aanwinst Sinan Bakis wist het doel nog helemaal niet te vinden en collega-spits Adrián Szöke deed dat slechts één keer, tegen FC Groningen (0-1 winst). Technisch directeur Tim Gilissen wilde er tijdens de nieuwjaarsreceptie niet te veel over kwijt. “Over het algemeen is januari niet de beste maand om spelers te halen, zo is vaak gebleken”, sprak Gilissen. “Ik geloof meer in de ontwikkeling van de huidige groep. Daar hebben we alle vertrouwen in.”

Volgens Kicker heerst er bij Bayern verdeeldheid over Zirkzee. De Nederlandse jeugdinternational werd ogenschijnlijk gezien als back-up voor Robert Lewnadowski, maar is na de komst van Eric Maxim Choupo-Moting op een zijspoor beland. “We verwachten dat hij laat zien wat hij kan en zich opstelt in dienst van het team”, gaat Flick verder. “Hij is sterk voor het doel, kan goed afwerken en is dynamisch. Dat moet hij ook bij de onder 23 laten zien.” Zirkzee heeft nog een doorlopend contract tot de zomer van 2023 bij Bayern.