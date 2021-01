‘Met Haller koopt Ajax de topscorer van de Eredivisie voor de komende jaren’

Wilco van Schaik heeft er alle vertrouwen in dat het huwelijk tussen Sébastien Haller en Ajax een gelukkige gaat worden. De voormalig algemeen directeur van FC Utrecht, die de Franse spits in het verleden naar de Domstad haalde, denkt zelfs dat Ajax zich gaat versterken met de toekomstige topscorer van de Eredivisie. Van Schaik wist de aanvaller in 2014 voor een gunstig bedrag te verleiden voor een overstap naar Utrecht.

Het verbaast Van Schaik niet dat Ajax bereid is om twintig miljoen euro neer te tellen voor de voormalige doelpuntenmaker van Utrecht. “Nee, eigenlijk niet", zegt hij tegen De Telegraaf. "Natuurlijk is het veel geld, maar je koopt als Ajax wel zekerheid. Normaal moet je maar afwachten of een speler goed gaat doen, maar Haller heeft al bewezen dat hij veel kan scoren in de Eredivisie”, doelt de algemeen directeur op de 51 doelpunten die Haller maakte in drie seizoenen Utrechtse dienst. “Bij Ajax worden dat alleen maar meer goals gezien alle kwaliteit om hem heen. Met Haller koopt Ajax gewoon de topscorer van de Eredivisie voor de komende jaren.”

Volgens Van Schaik, die momenteel de functie van algemeen directeur bekleedt bij NEC Nijmegen, is de connectie met trainer Erik ten Hag snel gemaakt. “Ik denk dat de aanwezigheid van Erik ten Hag een hele belangrijke rol speelt. Er was bij FC Utrecht al een heel goede klik tussen Erik en Sébastien. Dat heeft ertoe bijgedragen dat hij zich bij FC Utrecht zo goed heeft ontwikkeld.” Haller kreeg bij Utrecht alle ogen op zich gericht en verdiende door zijn uitstekende cijfers een transfer naar Eintracht Frankfurt, dat hem na twee jaar voor vijftig miljoen euro doorverkocht aan West Ham United.

Haller kwam als relatief kleine naam binnen bij Utrecht, dat hem overnam van het Franse Auxerre. “Na een tip van Didier Martel zijn Edwin de Kruyff en Jordy Zuidam in Frankrijk bij Auxerre gaan kijken”, blikt Van Schaik terug op het moment dat Haller naar Utrecht kwam. “We konden hem voor een halfjaar huren en daarna kopen voor 750.000 euro. Sébastien maakte in dat halve seizoen elf goals, maar voor FC Utrecht was 750.000 een erg hoog bedrag en we twijfelden of we het wel moesten doen. Jordy Zuidam heeft er toen op aangedrongen dat we het toch moesten doorzetten.” Utrecht verdiende door de jaren heen zo’n tien miljoen euro aan Haller, door doorverkooppercentages en bonussen.