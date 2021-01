Ajax verbreekt opnieuw transferrecord en dwingt concurrentie bijna uit top tien

Vrijdag, 8 januari 2021 om 09:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:22

Met de officiële bevestiging van de komst van Sébastien Haller verbreekt Ajax het transferrecord in de Eredivisie opnieuw. De 26-jarige spits, die wordt overgenomen van West Ham United, is met een som van 22,5 miljoen euro de duurste aankoop ooit van een Nederlandse club. Dat record was in handen van David Neres, die voor een totaalbedrag van 22 miljoen euro van São Paulo naar Ajax kwam.

De ontwikkeling van het transferrecord deze eeuw

Aan het begin van de eeuw, in de zomer van 2000, durfde voorzitter Harry van Raaij van PSV het aan om een voor die tijd ongekend bedrag van (omgerekend) veertien miljoen euro neer te tellen voor spits Mateja Kezman van Partizan Belgrado. Daarmee werd het transferrecord door PSV overgenomen van Ajax, dat in 1999 8,5 miljoen euro neertelde voor de uiteindelijk minder succesvolle spits Nikos Machlas van Vitesse.

Nikos Machlas, Mateja Kezman en Miralem Sulejmani

Het record van Kezman hield acht jaar stand, totdat Ajax in de zomer van 2008 vriend en vijand verbaasde door een recordbedrag van 16,25 miljoen euro over te maken aan sc Heerenveen voor Miralem Sulejmani. De Serviër wist in Amsterdam bar weinig indruk te maken, hetgeen wellicht voor terughoudendheid heeft gezorgd bij de clubleiding om opnieuw een dergelijk bedrag uit te geven. Uiteindelijk duurde het liefst 11,5 jaar voordat Ajax zijn eigen transferrecord opnieuw brak.

Hoewel Neres al in januari 2018 naar Ajax kwam, had de Braziliaan het transferrecord pas sinds februari 2020 in handen. Aanvankelijk betaalden de Amsterdammers twaalf miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen voor tachtig procent van de transferrechten van de vleugelspits. Twee jaar later besloot technisch directeur Marc Overmars om nog eens zeven miljoen euro extra over te maken aan São Paulo, waarmee Ajax de volledige transferrechten van Neres in handen kreeg. Neres kostte zodoende in totaal 22 miljoen euro.

De top 25 duurste Eredivisie-aankopen ooit

SPELER SEIZOEN VAN NAAR MIN. BEDRAG MAX. BEDRAG 1. Sébastien Haller 2020/21 West Ham United Ajax 22,5 miljoen 22,5 miljoen 2. David Neres 2017/18 São Paulo Ajax 18 miljoen* 22 miljoen* 3. Antony 2020/21 São Paulo Ajax 15,75 miljoen 21,75 miljoen 4. Daley Blind 2018/19 Manchester United Ajax 16 miljoen 20,5 miljoen 5. Quincy Promes 2019/20 Sevilla Ajax 15,7 miljoen 17,2 miljoen 6. Miralem Sulejmani 2008/09 sc Heerenveen Ajax 16,25 miljoen 16,25 miljoen 7. Edson Álvarez 2019/20 Club América Ajax 15 miljoen 15 miljoen 8. Mateja Kezman 2000/01 Partizan Belgrado PSV 14 miljoen 14 miljoen 9. Davy Klaassen 2020/21 Werder Bremen Ajax 11 miljoen 14 miljoen 10. Dusan Tadic 2018/19 Southampton Ajax 11,4 miljoen 13,7 miljoen 11. Razvan Marin 2019/20 Standard Luik Ajax 12,5 miljoen 12,5 miljoen 11. Hirving Lozano 2017/18 CF Pachuca PSV 12,5 miljoen 12,5 miljoen 13. Bruma 2019/20 RB Leipzig PSV 12 miljoen 12 miljoen 14. Hakim Ziyech 2016/17 FC Twente Ajax 11 miljoen 11 miljoen 15. Timo Baumgartl 2019/20 VfB Stuttgart PSV 10 miljoen 10 miljoen 15. Maximiliano Romero 2017/18 Vélez Sarsfield PSV 10 miljoen 10 miljoen 17. Lisandro Magallán 2018/19 Boca Juniors Ajax 9 miljoen 9,5 miljoen 18. Mohammed Kudus 2020/21 FC Nordsjaelland Ajax 9 miljoen +9 miljoen** 19. Ibrahim Sangaré 2020/21 FC Toulouse PSV 9 miljoen 9 miljoen 19. Klaas-Jan Huntelaar 2005/06 sc Heerenveen Ajax 9 miljoen 9 miljoen 19. Arouna Koné 2006/07 Roda JC PSV 9 miljoen 9 miljoen 22. Nikos Machlas 1999/00 Vitesse Ajax 8,5 miljoen 8,5 miljoen 22. Dries Mertens 2011/12 FC Utrecht PSV 8,5 miljoen 8,5 miljoen 24. Jan Vennegoor of Hesselink 2001/02 FC Twente PSV 8,4 miljoen 8,4 miljoen 25. Hassane Bandé 2007/18 KV Mechelen Ajax 8,25 miljoen 8,25 miljoen

* Ajax betaalde in januari 2018 minimaal twaalf miljoen euro en maximaal vijftien miljoen euro voor tachtig procent van de rechten van David Neres. In februari 2020 werd nog eens zeven miljoen euro betaald voor de resterende transferrechten.** Ajax betaalde in juli 2020 minimaal negen miljoen euro voor Mohammed Kudus, plus een onbekend bedrag aan bonussen.

De hegemonie van Ajax op transfergebied

Duidelijk is dat geen van de Nederlandse concurrenten zich kunnen meten met Ajax en PSV. De twee grootmachten hebben de top 35 duurste Eredivisie-aankopen aller tijden gezamenlijk in handen. Verder valt op dat Ajax de laatste jaren steeds verder wegloopt bij PSV. Slechts één transfer uit de top tien van duurste aankopen ooit is nog in handen van PSV (Kezman). Kijkend naar de gehele top 25 zijn de Eindhovenaren iets beter vertegenwoordigd: PSV levert 9 van de 25 duurste aankopen, de overige 16 zijn van Ajax.

Met het binnenhalen van Dusan Tadic en Daley Blind zette Ajax in de zomer van 2018 zijn nieuwe beleid in gang. Het kapitaal kwam op het veld te staan en de transferkosten liepen op. Sindsdien deed Ajax met Haller, Quincy Promes, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Razvan Marin elk seizoen voor Nederlandse begrippen enorme aankopen. Op die manier werd flink verschil gemaakt met PSV, dat in die periode vanaf 2018 alleen Bruma en Timo Baumgartl als aankopen van minimaal tien miljoen euro noteerde. Beide aankopen bleken voor de Eindhovenaren ook nog eens slecht uit te pakken: Bruma is alweer verhuurd aan Olympiacos, terwijl Baumgartl niet in aanmerking komt voor een basisplaats.

De overige Nederlandse clubs zijn in geen velden of wegen te bekennen op de lijst met toptransfers. Feyenoord, AZ en FC Twente delen gezamenlijk de gedeelde 36ste plek op de lijst van duurste aankopen aller tijden. Feyenoord betaalde in 2019 zeven miljoen euro voor Marcos Senesi, terwijl AZ datzelfde bedrag in 2007 overmaakte aan Willem II voor Mounir El Hamdaoui. Ook de duurste aankoop van FC Twente kostte zeven miljoen euro: Marc Janko kwam in 2010 voor die som over van RB Salzburg.