Ajax haalt met Haller ‘complete spits’: ‘Er is alleen wel één ding’

Donderdag, 7 januari 2021 om 13:55 • Laatste update: 14:23

Ajax lijkt op korte termijn Sébastien Haller te presenteren als nieuwe spits. De aanvaller komt over van West Ham United, zo melden diverse media. Édouard Duplan speelde bij FC Utrecht samen met de Ivoriaans international. De 37-jarige oud-buitenspeler is lovend over Haller en verwacht dat Erik ten Hag het beste uit hem kan halen bij Ajax.

Haller kwam op jonge leeftijd terecht bij FC Utrecht en verdiende een transfer naar Eintracht Frankfurt. Ook in Duitsland maakte hij een goede indruk, met een transfer van vijftig miljoen euro naar West Ham United als gevolg. De grote stappen die Haller maakte in zijn carrière heeft hij volgens Duplan aan zichzelf te danken, daar hij probeerde om het beste uit zichzelf te halen. “Hij had een lidmaatschap bij de fitness naast het stadion. Daar ging hij altijd heen”, laat Duplan weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als er iets is wat mensen denk ik niet van hem weten, is het dat hij echt keihard werkt. Hij komt wellicht nonchalant over, maar geen speler bij Utrecht werkte zo hard als Sébastien. Daarin verbaasde hij mij ook.”

Duplan vindt Haller ‘een complete spits’. “Hij is sterk, werkt keihard, heeft finesse in zijn spel en kan heel klinisch afronden”, stelt de oud-speler van onder meer ADO Den Haag. Volgens Duplan heeft Haller alles mee om te slagen bij Ajax. “Er is alleen wel één ding: hij is 26. Hij zit niet meer in de opleiding. Dat wil zeggen dat hij niet echt meer te vormen is. Dat hoeft ook niet als je de kwaliteiten die hij heeft optimaal gebruikt. Ten Hag kent ze. Daarmee wil ik zeggen: als Ajax de perfecte spits zoekt, moet het ook naar hem toe groeien en het elftal een beetje op hem afstemmen. Dat zal Ten Hag beseffen. Als dat gebeurt, voorzie ik helemaal een match.”

De Telegraaf meldde eerder vandaag dat Haller Ajax ongeveer twintig miljoen euro gaat kosten. De transfersom zal worden uitgesmeerd over een periode van vier of vijf jaar. The Athletic schrijft echter over een bedrag van 22,5 miljoen euro, terwijl transferexpert Fabrizio Romano op Twitter een bedrag van 25 miljoen euro noemt, inclusief bonussen. Ajax-watcher Mike Verweij heeft reeds bevestigd dat Haller in het vliegtuig zit op weg naar Amsterdam. Naar verwachting wordt de transfer op korte termijn afgerond en mogelijk kan de spits zondag debuteren in de wedstrijd tegen PSV.