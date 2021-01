Ismaïl Aissati maakt transfer naar tweede niveau van Turkije

Ismaïl Aissati heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder verkast van Denizlispor naar Adana Demirspor, dat uitkomt op het tweede niveau in Turkije. De ex-speler van onder meer Ajax en PSV heeft bij de tweededivisionist een contract voor anderhalf jaar getekend en begint in Turkije aan zijn vijfde werkgever. Naast Denizlispor droeg hij eerder het shirt van Antalyaspor, Alanyaspor en Balikesirspor.

Aissati promoveerde in 2019 met Denizlispor naar het hoogste niveau in Turkije, waar hij dit seizoen in zestien wedstrijden elf keer tot de basiself behoorde. Op dit moment bezet Denizlispor de negentiende plek in de Süper Lig. De Marokkaanse middenvelder zette in 2012 zijn eerste stappen op de Turkse velden, toen hij na een proefperiode bij Vitesse niet in aanmerking kwam voor een contract. Hij besloot een vierjarig contract te tekenen bij Antalyaspor en was vervolgens nooit meer te zien op de Nederlandse velden.

De nummer tien werd in het seizoen 2006/07 een half jaar door PSV uitgeleend aan FC Twente en keerde vervolgens terug in Eindhoven, waar Aissati er niet in slaagde om definitief door te breken. De 32-jarige Aissati werd vervolgens in 2008 door Marco van Basten naar Ajax gehaald. Ook bij Ajax wist Aissati zijn belofte nooit echt in te lossen. In het seizoen 2010/11 speelde de middenvelder een jaar op huurbasis bij Vitesse, om in 2012 definitief de deur dicht te slaan bij Ajax en voor Antalyaspor te tekenen. Sindsdien speelde hij drie jaar bij het Russische Terek Grozny en keerde hij in 2016 terug in Turkije.