The Athletic onthult reden breuk Haller met West Ham en keuze voor Ajax

Donderdag, 7 januari 2021 om 12:38 • Laatste update: 13:06

Sébastien Haller is hard op weg naar Ajax. Diverse Nederlandse media meldden donderdagochtend al dat de Ivoriaans international een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers. Volgens The Athletic bedraagt de transfersom ongeveer 22,5 miljoen euro en wordt de 26-jarige spits op korte termijn medisch gekeurd in Amsterdam. Volgens journalist David Ornstein kiest Haller voor Ajax vanwege de aanwezigheid van Erik ten Hag.

De Telegraaf schreef donderdag over een transfersom van circa twintig miljoen euro. Een definitief akkoord is er naar verluidt nog niet, maar beide clubs zouden elkaar wel naderen. Ook The Athletic meldt dat een akkoord in de lucht hangt. Transferexpert Fabrizio Romano meldt op zijn beurt dat er een akkoord is over een transfersom van 25 miljoen euro, inclusief bonussen. De verwachting is dat Haller nog vandaag naar Amsterdam afreist en zijn medische keuring ondergaat. De aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Ajax omdat hij weer wil samenwerken met Ten Hag, zo klinkt het.

Sebastien Haller joins Ajax from West Ham on a permanent deal for €25m [add ons included]. Personal terms agreed and medicals set to be completed soon. Here we go. ?????? West Ham are gonna decide soon also about Felipe Anderson future.#WHUFC #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2021

West Ham United nam Haller in 2019 nog voor vijftig miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Dat de Premier League-club hem nu voor minder dan de helft van dat bedrag laat gaan heeft er volgens The Athletic mee te maken dat hij niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. In 48 Premier League-wedstrijden scoorde hij 10 keer. Onder manager David Moyes is de geboren Fransman geen zekerheidje in de basis. Hij begon dit seizoen tien keer vanuit de basis en heeft zijn niveau dat hij haalde bij Eintracht Frankfurt niet kunnen laten zien in Engeland.

Haller werkte van 2015 tot halverwege 2017 samen met Ten Hag bij FC Utrecht. De huidige Ajax-trainer heeft het beste uit de spits weten te halen. Met 30 doelpunten in 65 competitiewedstrijden verdiende hij een transfer naar de Bundesliga. Volgens de Engelse website wil Haller nu weer opnieuw samenwerken met de trainer en zijn mindere periode in de Premier League achter zich laten. Haller wordt niet de eerste speler die eerder bij FC Utrecht al samenwerkte met Ten Hag; Zakaria Labyad en Sean Klaiber gingen hem voor.