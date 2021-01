‘Peter Bosz meldt zich in Eredivisie en hoopt Olympique Lyon af te troeven’

Donderdag, 7 januari 2021 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:35

Mike Trésor Ndayishimiye maakt wellicht in deze transferperiode de stap naar een buitenlandse topcompetitie. De Franse tak van Eurosport meldt donderdag namelijk dat zowel het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz als Olympique Lyon in de markt is voor de sterspeler van Willem II. De Tricolores zouden inzetten op een transfersom van tussen de vijf en zeven miljoen euro voor Trésor, wiens contract in Tilburg nog ruim twee jaar doorloopt.

Trésor maakte met name vorig seizoen veel indruk met zijn optredens in het shirt van Willem II. Scouts van verschillende buitenlandse clubs hielden hem toen al in de gaten, al wisten de Tilburgers hem vorig jaar zomer voor de club te behouden. Net als zijn medespelers maakt Trésor tot dusver een moeizaam seizoen door, wat tot uiting komt in de teleurstellende vijftiende plaats in de Eredivisie. Desondanks staat de door Leverkusen en Lyon begeerde aanvaller op twee doelpunten en zes assists in veertien competitieduels.

Lyon-trainer Rudi Garcia verklaarde onlangs in de Franse pers dat hij tevreden is met de samenstelling van zijn selectie en derhalve niet op zoek is naar tussentijdse versterkingen. Toch weet Eurosport te melden dat de koploper in Ligue 1 serieuze belangstelling heeft voor de pas 21-jarige Trésor. Een eerste bod vanuit Frankrijk is echter nog niet binnengekomen bij de leiding van Willem II. Ook Leverkusen moet zich nog officieel melden voor de jeugdinternational van België.

Trésor begon in 2018 bij NEC aan zijn Nederlandse avontuur. In het seizoen 2019/20 werd hij door de Nijmegenaren verhuurd aan Willem II. Een jaar geleden besloot de laagvlieger in de Eredivisie om de koopoptie van enkele tonnen in de huurovereenkomst met NEC te lichten. RMC Sport bracht Trésor begin oktober in verband met Ajax, maar dat gerucht werd al snel ontzenuwd door Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf.