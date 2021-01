Buitenlandse interesse in PSV'er met aflopend contract zwelt aan

Donderdag, 7 januari 2021 om 11:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:16

Jorrit Hendrix wordt gevolgd door meerdere clubs uit het buitenland, zo maken het Eindhovens Dagblad en Voetbal International donderdag wereldkundig. Onder meer het Spaanse Eibar is in de markt voor de middenvelder van PSV. De Eindhovenaren hebben echter nog geen eerste bod op Hendrix ontvangen van Eibar, ondanks berichtgeving hieromtrent van Tuttomercatoweb. De 25-jarige controleur beschikt over een aflopend contract in het Philips Stadion, waardoor het niet ondenkbaar is dat hij tijdens deze transferperiode al vertrekt bij PSV.

PSV kan vanwege de aflopende verbintenis niet meer de hoofdprijs vragen voor Hendrix, al voelt men in Eindhoven er ook niets voor om hem na dit seizoen gratis te laten vertrekken. De PSV-leiding gunt de door trainer Roger Schmidt zeer gewaardeerde middenvelder echter wel een transfer, zo klinkt het. Hendrix doorliep de jeugdopleiding van PSV en kwam tot dusver tot 239 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Schmidt maakt dit seizoen geregeld gebruik van de controlerende middenvelder, bij wie in november vorig jaar het coronavirus werd vastgesteld.

PSV gaat aan de andere kant vol voor de komst van Sebastian Vasiliadis, zo weet Kicker donderdagochtend te melden. De 23-jarige middenvelder van SC Paderborn beschikt over een aflopend contract en mag vanaf 1 januari praten met andere clubs over een eventuele transfer. PSV is echter niet de enige club met interesse, want ook Arminia Bielefeld hoopt Vasiliadis binnen te kunnen halen. Paderborn is bereid om hem voor een 'kleine vergoeding' te laten gaan, zo klinkt het vanuit Duitsland.

Vasiliadis stond vorig jaar zomer al in de belangstelling van Arminia Bielefeld, al kwam een definitieve deal destijds niet van de grond. Het is overigens nog niet bekend of PSV zich al officieel heeft gemeld bij Paderborn en of er reeds een eerste bod op de middenvelder is uitgebracht. Vorig seizoen, toen de Duitse club nog in de Bundesliga actief was, had Vasiliadis een vaste plaats op het middenveld van Paderborn. Deze jaargang staat de teller op acht duels in de 2. Bundesliga.