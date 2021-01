Lof voor belangrijk wapen van De Jong: ‘Daarmee maakt hij Barça beter’

Donderdag, 7 januari 2021 om 10:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:51

De Spaanse media zijn opgetogen over het optreden van Frenkie de Jong in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Athletic Club (2-3) van woensdagavond. Vooral de aanvallende acties van de Nederlandse middenvelder zijn voor de Spaanse kranten reden om complimenten uit te delen. Ondanks het wisselvallige seizoen dat Barcelona doormaakt boekt De Jong beetje bij beetje progressie bij de Catalaanse grootmacht, zo klinkt het.

Volgens Mundo Deportivo heeft De Jong absoluut de stijgende lijn te pakken op het middenveld van Barcelona. "Na het vroege doelpunt van Athletic Club was hij verantwoordelijk voor de assist op de gelijkmaker van Pedri. Met zijn ongecompliceerde manier van aanvallen maakt De Jong Barcelona alleen maar beter." Marca vindt dat de treffer van Pedri grotendeels op het conto komt van De Jong. "De Oranje-international wist wel raad met een lange bal van Lionel Messi en legde de bal vervolgens op een presenteerblaadje voor Pedri. Hij leek later nog een assist te kunnen bijschrijven, deze keer op Messi, maar de vlag van de assistent-scheidsrechter stak daar een stokje voor."

El Periódico oordeelt dat de uitblinkende Messi beter speelt door de aanwezigheid van De Jong op het middenveld van Barcelona. De lach is zelfs weer terug bij de Argentijnse spelmaker, die nog steeds niet zeker weet of hij volgend seizoen nog in het Camp Nou te bewonderen is. "Het tactische plan dat door Ronald Koeman werd opgesteld was Messi op het lijf geschreven. De Jong en Pedri bleven hem voeden met passes en zijn aanvalspartners (Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé, red.) maakten het Messi ook een stuk aangenamer." De Jong kreeg een 7 als rapportcijfer voor zijn optreden in Bilbao.

En het staat weer gelijk San Mamés ???? Een onmogelijke bal wordt door Frenkie tot assist verwerkt ? Pedri maakt af ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticBarca pic.twitter.com/5SNrfaM3r5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2021

ElDesmarque is in tegenstelling tot andere Spaanse media een stuk kritischer over het spel van De Jong tegen Athletic Club, al krijgt hij wel een 7 achter zijn naam. "Hij was minder aanwezig dan in de laatste paar wedstrijden van Barcelona. Maar toen het erop aankwam was De Jong toch weer belangrijk. Hij haalde op knappe wijze de achterlijn, waarna Pedri uit zijn voorzet de 1-1 voor Barcelona kon aantekenen." Ook Sport heeft een 7 in petto voor De Jong. Met name de veelzijdigheid van de middenvelder kan op waardering rekenen. "Hij bestreek het hele veld en was belangrijk op de helft van de tegenstander. De Jong lijkt steeds meer zelfvertrouwen te krijgen. Hij speelde met gemak en autoriteit in één van de lastigste uitwedstrijden in LaLiga."

De moed die De Jong toonde bij zijn actie voorafgaand aan de 1-1 van Pedri is voor AS reden om hem te complimenteren. "Hij geloofde er als enige in en wist met die instelling de verdediging van Athletic Club af te bluffen", zo luidt het oordeel over de uitblinkende Nederlander. Om er gelijk een kritische kanttekening aan toe te voegen. "Dat is ook iets waar De Jong aan moet blijven werken. Het is zaak dat hij steeds gevaarlijker en beslissender wordt op de helft van de tegenstander." Barcelona vervolgt het seizoen in LaLiga zaterdag met een uitwedstrijd tegen Granada.