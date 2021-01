Ajax nadert akkoord en betaalt nu vier of vijf miljoen euro voor Haller

Donderdag, 7 januari 2021 om 10:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

Niets lijkt de transfer van Sébastien Haller naar Ajax nog in de weg te staan. Club en aanvaller hebben reeds een persoonlijk akkoord bereikt en volgens De Telegraaf en Voetbal International is een definitieve deal tussen Ajax en West Ham United slechts een kwestie van tijd. De transfersom voor Haller is bepaald op twintig miljoen euro en het bedrag wordt over meerdere seizoenen uitgesmeerd.

De Telegraaf meldt dat Haller, die bij West Ham vastligt tot medio 2024, op korte termijn een vierjarig contract tekent bij Ajax. Er ligt een voorstel om Ajax vijf jaar lang vier miljoen euro te laten betalen, maar dat zou nog kunnen veranderen in vier jaar lang vijf miljoen euro. Ondanks de ontslagen binnen de organisatie vanwege de coronacrisis en de tijdelijke salarisverlaging van overig personeel gaat de Raad van Commissarissen akkoord met de miljoenendeal van Ajax. Er wordt nu slechts vier of vijf miljoen euro neergelegd door Ajax, terwijl het restant van de transfersom in termijnen richting Londen wordt overgemaakt.

Daarnaast rekent Ajax later dit jaar op gespreide betalingen van uitgaande transfers, maakt men in Amsterdam nog kans op prestatiebonussen van enkele voormalig spelers (onder meer Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt) en incasseert Ajax aankomende zomer miljoenen voor Noa Lang, die vorig jaar op huurbasis al de overstap maakte richting Club Brugge. De som van twintig miljoen euro voor Haller is het hoogste vaste bedrag dat Ajax ooit voor een speler heeft betaald. Het totaalbedrag voor de in januari 2017 aangetrokken David Neres kwam uit op 22 miljoen euro. Vier jaar geleden echter werd in eerste instantie twaalf miljoen euro betaald voor de Braziliaanse vleugelaanvaller.

Haller werd in 2017 voor 7,5 miljoen euro door FC Utrecht aan Eintracht Frankfurt. Twee jaar later volgde voor maar liefst vijftig miljoen euro de overstap richting West Ham United. Anderhalf jaar later neemt Ajax hem dus voor twintig miljoen euro over van the Hammers. Het is mogelijk dat Haller aankomende zondag in de topwedstrijd tegen PSV al zijn debuut maakt in het shirt van Ajax.