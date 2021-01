TOTO's tips: Doet Quincy Promes PSV opnieuw pijn in topper tegen Ajax?

Zaterdag, 9 januari 2021 om 15:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:19

Na een korte winterstop wordt de Eredivisie komend weekeinde hervat met speelronde 15. Zondag om 16:45 uur staat de eerste van een lange reeks toppers op het programma. Koploper Ajax nummer twee PSV in de eigen Johan Cruijff ArenA. De Eindhovenaren volgen de Amsterdammers op één punt (34 om 33 punten) en staan bij een zege voor het eerst sinds april 2019 bovenaan na een speelronde in de Eredivisie. Destijds ging Ajax er met de koppositie vandoor en werd het uiteindelijk landskampioen. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op dit topaffiche.

Ajax sloot het kalenderjaar 2020 af met een matig optreden op bezoek bij Willem II (1-1). Dit lijkt onder andere een gevolg te zijn van veel competitiewedstrijden die met twee vingers in de neus gewonnen werden. Met de maand januari voor de boeg mag de ploeg van Erik ten Hag dan eindelijk aan de bak met krachtmetingen tegen PSV, Feyenoord en AZ. Met PSV treft Ajax een ploeg waar het de laatste jaren sterk tegen voor de dag komt op eigen veld. Van de laatste twaalf thuisduels met de Eindhovenaren werden er acht gewonnen (twee keer gelijkspel en twee keer verlies), waaronder de laatste drie ontmoetingen. PSV zal de slechte vorm in topwedstrijden graag willen doorbreken. Het is immers samen met FC Emmen, RKC Waalwijk en VVV-Venlo de enige ploeg die in 2019 én 2020 uitkwam in de Eredivisie zonder ook maar één keer te winnen van Ajax, PSV, Feyenoord of AZ (drie keer gelijkspel en vijfmaal een nederlaag).

PSV sloot 2020 juist af met ruime overwinningen op RKC en VVV (allebei 4-1). PSV kampte in de eerste seizoenshelft veelvuldig met afwezigen. Dit dwong trainer Roger Schmidt er dan ook toe om voorzichtig om te gaan met zijn belangrijkste spelers, waardoor het in de slotfase geregeld billenknijpen werd en het zelfs enkele keren puntenverlies tot gevolg had. Dit alles echter om iedereen fris te hebben in de topwedstrijden. PSV wist de laatste jaren met grote moeite tot scoren tot komen op bezoek bij Ajax. In vijf van de laatste tien ontmoetingen in Amsterdam kwamen de Eindhovenaren niet tot scoren. De laatste officiële wedstrijd waarin PSV niet wist te scoren was 29 duels geleden, op 2 februari 2020, uitgerekend in de uitwedstrijd tegen Ajax (1-0).

Na een sterk debuutjaar bij Ajax verkeert Quincy Promes dit seizoen duidelijk in mindere vorm. Mede hierdoor begint hij deze jaargang ook vaker dan hem lief is op de bank. Met de blessures die Ajax voorin heeft zou het echter zomaar kunnen dat Promes in de basisopstelling start tegen PSV. Kijkend naar zijn verleden tegen PSV zou dit een logische zet zijn van Ten Hag. De 47-voudig international van Oranje was namelijk in al zijn vier vorige ontmoetingen met PSV in competitieverband trefzeker. Op 2 februari vorig jaar werd Promes zelfs matchwinner door de enige treffer voor zijn rekening te nemen. Promes is zelfs de enige speler in de Eredivisie-historie die PSV vaker dan twee keer ontmoette en in al deze wedstrijden tot scoren kwam.

