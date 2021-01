Memphis Depay waarschuwt Rudi Garcia: ‘Ik wil niet voor onrust zorgen’

Donderdag, 7 januari 2021 om 07:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:54

Olympique Lyon en Memphis Depay liepen woensdag in de Ligue 1 uit op Lille en Paris Saint-Germain. Mede dankzij twee doelpunten van de Nederlander werd het thuisduel met RC Lens met 3-2 gewonnen en staat het team van Rudi Garcia na achttien speeldagen drie punten los van de concurrenten. In de winterse transferperiode is het elke week maar de vraag of Depay zijn laatste wedstrijd voor L’OL al heeft gespeeld.

Depay is immers nog altijd in beeld bij Barcelona, dat in de vorige transferperiode er net niet in slaagde om de Oranje-international aan te trekken en nu nog steeds interesse heeft. “Ik heb het al eerder gezegd, ik ben gelukkig hier”, vertelde Depay aan Canal Plus. “We hebben een geweldig team.” Voorzitter Jean-Michel Aulas deelde Depay recent complimenten uit. “Bedankt Memphis, voor alles dat je als voetballer doet voor ons Olympique Lyon. Deze club is je thuis en je bent een exceptioneel persoon, je stelt met je ambitie een voorbeeld. Je kan zo lang blijven als je wil!”, zo zei de preses.

“Ik kan erg goed door één deur met de voorzitter”, reageerde Depay. “We zullen zien wat er gebeurt. De voorzitter en ik weten wat hier de laatste vier seizoenen is gebeurd. Laten we zo doorgaan en genieten van mijn aanwezigheid. Ik ben hier misschien wel tot het einde van het seizoen. Laten we ons focussen op de wedstrijd van zaterdag. Laten we blij zijn, we hebben een geweldig team.”

“Mijn focus ligt op wat ik doe voor Olympique Lyon. Ik wil geen statement uitbrengen omdat ik mij hier gelukkig voel. Ik wil niet voor onrust zorgen. Maar als de trainer mij eruit blijft halen als ik twee doelpunten maak, denk ik er wellicht over na”, doelde Depay met een grote lach op zijn wissel vlak voor tijd. Het was een mooie avond voor Lyon, daar PSG bij Saint-Étienne niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel en Lille in eigen huis verrassend van Angers verloor.

Depay is zelf bezig aan een subliem seizoen. De teller in competitieverband staat op tien treffers en vier assists. Alleen Kylian Mbappé van PSG was bij meer doelpunten betrokken: twaalf treffers en vier assists. Geen enkele voetballer in de Franse competitie kan aan het aantal gecreëerde kansen van de Nederlander tippen: 42.