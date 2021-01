Lionel Messi staat op in San Mamés en loodst Barcelona naar top drie

Barcelona heeft zich dankzij de tweede overwinning op rij op de derde plaats in LaLiga genesteld. De ploeg van trainer Ronald Koeman was in het San Mamés met 2-3 te sterk voor Athletic Club, de nummer negen van de Spaanse competitie. Grote man aan de zijde van Barcelona was Lionel Messi, die twee keer scoorde, nog twee keer het aluminium raakte en nu samen met Luis Suárez (Atlético Madrid), Gerard Moreno (Villarreal) en Iago Aspas (Celta de Vigo) de topscorerslijst van LaLiga aanvoert met negen treffers. Het eerste Catalaanse doelpunt in Bilbao werd verzorgd door Pedri, op aangeven van Frenkie de Jong.

Barcelona begon 2021 afgelopen zondag met een 0-1 overwinning op SD Huesca. Ten opzichte van dat duel had Koeman één wijziging doorgevoerd: Antoine Griezmann keerde terug in de basiself ten koste van Martin Braithwaite. Het betekende dat Sergiño Dest en De Jong eveneens een basisplaats hadden. Bij Athletic Club zat Marcelino voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank, nadat hij afgelopen week de ontslagen Gaizka Garitano opvolgde. De oefenmeester zag zijn ploeg uitstekend beginnen, want al na 166 seconden spelen stond er een voorsprong op het scorebord.

Sergiño Dest verloor de bal diep op de helft van Athletic Club, waarna Mikel Vesga het leer oppikte en bij Raúl García kreeg. Hij slaagde erin om Iñaki Williams te lanceren, die Ronald Araújo te snel af was, Clément Lenglet uitkapte en de bal beheerst achter doelman Marc-André Ter Stegen plaatste. Het duurde slechts elf minuten voor Barcelona erin slaagde om op gelijke hoogte te komen. Een pass van Messi bereikte de doorgelopen De Jong in het strafschopgebied. De Nederlander slaagde erin om de bal voor het doel te krijgen, waar Pedri kon binnenkoppen.

De beste kansen waren in het restant van de eerste helft voor Barcelona, via Ousmane Dembélé en Jordi Alba. Met 38 minuten op de klok grepen de bezoekers een verdiende voorsprong in Bilbao. Messi stuurde Pedri de diepte in, waarna de achttienjarige aanvallende middenvelder naar een schot leek te zoeken. Met een zeer bekeken hakje zette hij doelman Unai Simon echter volledig op het verkeerde been, waardoor Messi de bal in een leeg doel kon schuiven vanaf de rand van het strafschopgebied. De aanvoerder van Barcelona had voor rust ook nog de marge naar twee kunnen tillen, maar de eerste helft werd besloten met een 1-2 stand.

Kort na rust kwam Barcelona goed weg, toen Araújo ternauwernood voorkwam dat Williams kon binnentikken en de bal via zijn voet maar net naast het doel van Ter Stegen viel. Amper twee minuten later lag de bal aan de andere kant in het net, toen Messi scoorde na een uitermate fraaie pass van De Jong. De treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Binnen het eerste kwartier voor rust was Messi nog eens heel dicht bij de 1-3, maar deze keer zag hij zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied op de buitenkant van de paal belanden. Met 61 minuten op de klok slaagde Messi er wél in om de marge naar twee te tillen.

Messi zette zelf de aanval op en kreeg de bal terug van Griezmann, waarna hij de bal vlak onder de lat in de linkerbovenhoek plaatste. Daarmee bleek hij nog niet klaar met Athletic Club, want met nog twintig minuten te gaan raakte de Argentijn op aangeven van Pedri de paal. Ook Griezmann dook nog op in kansrijke positie, maar hij kon de bal niet lekker raken. In de slotfase werd het nog spannend, toen Messi de bal inleverde na een slordige breedtepass. Alex Berenguer pikte de bal op en bracht Iker Muniain in stelling, die bekeken raak schoot. Dichterbij wist Athletic Club in blessuretijd echter niet meer te komen. Barcelona nadert door de overwinning nummer twee Real Madrid tot op vijf punten, terwijl koploper Atlético Madrid zeven punten weg is en nog twee wedstrijden tegoed heeft. Voor de Catalanen wacht nu zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Granada.