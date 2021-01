Juventus dient AC Milan eerste nederlaag van het seizoen toe

Woensdag, 6 januari 2021 om 22:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:47

AC Milan heeft woensdagavond de eerste nederlaag van het seizoen geïncasseerd in de Serie A. De koploper verloor in San Siro met 1-3 van Juventus, dat na de overwinning klimt van de zevende naar de vierde plaats in de competitie. Juventus heeft zeven punten achterstand op Milan en heeft nog een duel tegoed. Milan heeft een voorsprong van één punt op nummer twee Internazionale. Matthijs de Ligt deed negentig minuten mee bij Juventus.

AC Milan, zonder de geschorste Sandro Tonali en de door het coronavirus gevelde Ante Rebic, zorgde na zes minuten voor het eerste gevaar voor de wedstrijd. Samu Castillejo pikte de bal in het strafschopgebied op bij Rodrigo Bentancur en waagde meteen een schot, dat door Wojciech Szczesny uit het doel werd gehouden. Kort daarna haalde de thuisploeg opgelucht adem, toen Gianluigi Donnarumma geklopt leek na een schot van Federico Chiesa en de bal tegen de paal belandde. Het bleek de opmaat voor het eerste doelpunt van de wedstrijd.

Drie minuten na zijn schot op de paal wist Chiesa de score immers alsnog te openen. De rechtsbuiten bediende Paulo Dybala vanaf de rechterflank, liep door richting het strafschopgebied en kreeg de bal terug na aan fraai hakje van zijn ploeggenoot. Met een laag, diagonaal schot in de linkerhoek vond Chiesa het net: 0-1. Milan opende de jacht op de gelijkmaker en werd onder mee tweemaal gevaarlijk via Rafael Leão. De spits kwam zelf niet tot scoren, maar bereidde wel de gelijkmaker voor na een rappe tegenaanval: hij hield in het strafschopgebied het overzicht en bediende Davide Calabria, die de rechterbovenhoek uitzocht: 1-1.

Milan begon met een inzet van Diogo Dalot goed aan de tweede helft, maar daarna werd Juventus dreigender en uiteindelijk doeltreffend. Na iets meer dan een uur maakte Chiesa er met een hard schot van buiten het strafschopgebied 1-2 van en opnieuw kwam de assist van Dybala. Juventus speelde gecontroleerd en hield Milan op de eigen helft. De eindstand werd een kwartier voor tijd bepaald door Weston McKennie. De Amerikaanse middenvelder schoot van dichtbij hard raak, nadat Dejan Kulusevski vanaf de rechterflank naar binnen trok en onder druk zijn ploeggenoot bediende.