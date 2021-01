Man City gaat na zege op Man United op voor vierde EFL Cup op rij

Woensdag, 6 januari 2021 om 22:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:44

Manchester City heeft woensdagavond ten koste van Manchester United voor de zesde keer in acht jaar tijd de finale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van trainer Josep Guardiola was op Old Trafford met 0-2 te sterk voor de stadsgenoot door doelpunten van John Stones en Fernandinho. Door de overwinning kan City op 25 april tegen Tottenham Hotspur voor het vierde jaar op rij de EFL Cup in de wacht slepen.

Het duel begon voortvarend voor de bezoekers, die via Ilkay Gündogan na vijf minuten spelen op voorsprong dachten te komen. De middenvelder tikte een voorzet van Phil Foden van dichtbij binnen, maar deed dat in buitenspelpositie. Even daarvoor werd ook een doelpunt van Marcus Rashford teruggefloten vanwege buitenspel. Het spel golfde in de beginfase op en neer en dit leidde na een kwartier spelen tot de volgende grote mogelijkheid, toen Kevin De Bruyne zijn inzet vanaf de rand van de zestien op de paal zag gaan.

Na een derde afgekeurde treffer wegens buitenspel van Foden schreeuwde City tien minuten voor rust om een strafschop. Raheem Sterling ging na een ingreep van Luke Shaw gewillig naar de grond in het zestienmetergebied, maar zag de ingreep van de back van United niet bestraft worden met een strafschop. Ook een vermeende handsbal van Phil Jones was voor scheidsrechter Martin Atkinson niet voldoende om de bal op elf meter te leggen. Het laatste wapenfeit van de eerste helft kwam van de voet van Rashford, die op aangeven van Bruno Fernandes voor de openingstreffer leek te tekenen, maar ongelukkig was in de afronding en de bal naast het doel zag gaan.

Vijf minuten na rust kon het blauwe deel van Manchester voor het eerst juichen. Na een overtreding van Scott McTominay draaide Foden de daaropvolgende vrije trap gevaarlijk voor het doel van Dean Henderson. De doelman, die debuteerde op Old Trafford, zag de voorzet aan iedereen voorbij gaan en bij de tweede paal worden binnengelopen door Stones. De verdediger kreeg de bal op de knie, maar kon zijn inzet nog voldoende kracht meegeven om Henderson te kloppen: 0-1. De laatste keer dat een club vier keer op rij beslag legde op de EFL Cup was Liverpool, tussen 1981 en 1984. Liverpool is tevens recordhouder met acht titels, maar kan eind april worden achterhaal door City, dat tot op heden zeven keer met de beker in de hand stond.

De beste kansen waren in de tweede helft voor de bezoekers, die na een uur spelen via Riyad Mahrez dichtbij de tweede treffer waren. De Algerijn dribbelde vanaf rechts naar binnen en produceerde een fraai schot, maar zag zijn inzet ternauwernood uit de bovenhoek worden gepakt door Henderson. In de slotfase gooide Fernandinho het duel in het slot. De middenvelder nam een afgeslagen hoekschop van De Bruyne van zo’n twintig meter op de schoen en liet Henderson kansloos. City neemt het op 25 april op Wembley op tegen Tottenham Hotspur, dat dinsdagavond met 2-0 te sterk was voor Brentford.