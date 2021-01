Ten Hag: ‘Ik denk niet dat hij slachtoffer is van de doorbraak van Gravenberch’

Woensdag, 6 januari 2021 om 20:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:58

Lisandro Martínez zal gehoopt hebben op meer speeltijd in de eerste maanden van het seizoen. De Argentijn stond vorig seizoen in 41 van de 42 officiële wedstrijden in de basis, maar dit seizoen begon hij in slechts 6 van de 16 duels aan de aftrap. Bovendien staat hij niet meer opgesteld als linkermiddenvelder, maar Erik ten Hag wil niet concluderen dat hij het slachtoffer is geworden van de doorbraak van Ryan Gavenberch.

"Ik denk niet dat je dat zo kunt stellen", reageert Ten Hag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De trainer benadrukt dat Ajax 'meer dan elf basisspelers moet hebben' en dat Martínez, die als centrale verdediger en linksback wordt gebruikt, nog steeds op het middenveld kan spelen. "Maar ik heb daar aan het begin van de voorbereiding toch Gravenberch gepositioneerd, omdat ik dacht dat hij klaar was om zijn doorbraak te maken. Ryan is meer een dynamische speler. Ons middenveld heeft ook een iets andere invulling gekregen."

"Daardoor moet Martínez vooral concurreren met Daley Blind en Nicolás Tagliafico", geeft Ten Hag aan. Hij ziet de zomeraankoop uit 2019 als een 'verdediger die ook op het middenveld kan spelen'. Martínez beschikt in zijn ogen over een goede techniek, overzicht en duelkracht. "Maar loopvermogen heeft hij bijvoorbeeld minder", merkt hij op. Bovendien beseft Ten Hag dat de concurrentiestrijd bij Ajax altijd groot is. "Daardoor moeten sommige spelers geduld hebben. Het klopt wel dat ­iemand als Martínez minder speelt dan vorig seizoen, maar toch ben ik tevreden over hem."

Ten Hag wijst er tot slot op dat de concurrenten van Martínez, te weten Tagliafico, Blind en Gravenberch, niet alleen 'sterkhouders zijn' die hun plek afdwingen, maar ook zelden geblesseerd zijn. "Daardoor moet Martínez het met minder minuten stellen dan vorig seizoen." Ajax hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen PSV. Dinsdag liet Ten Hag al weten dat Martínez 'gewoon' inzetbaar is voor de topper, ondanks dat hij na zijn vakantie in Argentinië niet in quarantaine is gegaan.