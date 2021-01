Na 9 jaar en 7 huurperiodes lijkt Piazon (26) Chelsea definitief te verlaten

Woensdag, 6 januari 2021 om 20:46 • Chris Meijer • Laatste update: 21:05

Na negen jaar gaan de wegen van Lucas Piazon en Chelsea definitief scheiden. Goal weet de melden dat de 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller door the Blues voortijdig is teruggehaald van een huurperiode bij het Portugese Rio Ave. Chelsea onderhandelt momenteel met door Goal niet nader genoemde clubs, volgens berichten elders Girondins Bordeaux, Norwich City en Stoke City, over een definitief vertrek van Piazon.

Chelsea telde in januari 2012 7,5 miljoen euro neer voor de toen net achttienjarige Piazon, die bij São Paulo te boek stond als de ‘nieuwe Kaká’. De voormalig middenvelder van onder meer AC Milan en Real Madrid was eveneens afkomstig van São Paulo, wat de vergelijking tussen hem en Piazon verklaart. Piazon was op het moment dat Chelsea hem overnam een van de grootste talenten van Brazilië, waar hij eerder ook in de jeugdopleiding van Coritiba en Atlético Paranaense speelde.

Na een jaar liet Chelsea Piazon voor het eerst op huurbasis vertrekken, naar het Spaanse Málaga. Na zijn tijdelijke dienstverband in Spanje volgden maar liefst zes huurperiodes: bij Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo Verona en Rio Ave. In de tussentijd bracht hij slechts anderhalf jaar door bij Chelsea, waarin hij geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht speelde en niet verder kwam dan twee optredens in de Onder-23. De drie wedstrijden die hij in het eerste elftal van Chelsea speelde, waren voor hij in 2013 voor de eerste keer op huurbasis vertrok richting Málaga.

Piazon tijdens een van zijn spaarzame maanden bij Chelsea, voorafgaand aan een training in 2018 met Jorginho.

Piazon spendeerde in het seizoen 2013/14 een jaar bij Vitesse, waar hij met 11 doelpunten en 8 assists in 31 wedstrijden voorlopig het beste jaar in zijn carrière kende. Het afgelopen anderhalf jaar bracht de voormalig jeugdinternational van Brazilië door bij het Portugese Rio Ave, momenteel de nummer zestien van de Primeira Liga. Piazon liet in oktober tegenover Mais Futebol zijn ongenoegen blijken over de handelswijze van Chelsea.

“In het begin voelde ik me erg goed bij Chelsea. Ik kwam bij Onder-23 terecht, haalde het eerste elftal en bij de eerste verhuurperiodes had ik het gevoel dat Chelsea interesse en bepaalde verwachtingen had”, gaf Piazon te kennen. “Ik had het geloof dat ik op een gegeven moment terug zou keren en mijn kans zou krijgen. Maar later werd ik gewoon een verdienmodel voor Chelsea. Ze verhuurden me in de hoop dat ze me zouden verkopen en winst konden maken. Dat is meer of min hoe ze er nu over denken.”

Nu lijkt er dus definitief aan einde te komen aan het huwelijk tussen Piazon en Chelsea. Zijn huurperiode bij Rio Ave, voor wie hij dit seizoen elf officiële duels speelde, is voortijdig beëindigd. Chelsea lijkt enigszins haast te willen maken, aangezien het contract van Piazon aan het einde van dit seizoen afloopt. The Blues hebben weliswaar een optie om die verbintenis nog met een seizoen te verlengen, maar willen hem eigenlijk nu al lozen zonder zijn contract nog een jaar te moeten verlengen. Zodoende kan Chelsea nog een transfersom overhouden aan Piazon.

Vanaf volgend seizoen treden nieuwe FIFA-regels in werking, waardoor clubs nog maar acht spelers die ouder dan 22 zijn mogen verhuren. Om niet volgend seizoen met Piazon in de maag te zitten, wil Chelsea hem nu graag definitief laten gaan. Goal maakt melding van onderhandelingen met drie niet nader genoemde clubs, terwijl er elders wordt gesproken over Norwich City, Stoke City en Girondins Bordeaux. De eerste twee clubs zijn momenteel actief in de Championship, terwijl Bordeaux de nummer twaalf van de Franse Ligue 1 is.