Napoli druipt met schaamrood op de kaken af tegen tien man van Spezia

Woensdag, 6 januari 2021 om 20:00 • Dominic Mostert

Napoli heeft woensdagavond een verrassende nederlaag geïncasseerd in de Serie A. De nummer vijf van de competitie kon een plek stijgen bij een overwinning op laagvlieger Spezia, maar verloor met 1-2. Het winnende doelpunt viel nota bene nadat Spezia, dat van de achttiende naar de zestiende plek stijgt, met een man minder op het veld stond in Stadio Diego Armando Maradona.

Het ging voor Napoli mis in de tweede helft, maar de club heeft ook reden om zich achter de oren te krabben om het verloop van het eerste bedrijf. In totaal vuurde Napoli vijftien schoten af, waarrvan zeven op doel, maar de ploeg van trainer Gennaro Gattuso slaagde er niet in om de ban te breken. Al na enkele minuten liet Lorenzo Insigne een grote kans liggen; vervolgens werd een kopbal van Fabián Ruiz in een chaotische situatie op de lijn gekeerd. De uitblinkende keeper Ivan Provedel, de vervanger van de langdurig geblesseerde Jeroen Zoet, voorkwam op slag van rust met de vingertoppen dat Insigne de score opende.

Het was na 57 minuten Andrea Petagna die Napoli op voorsprong zette. De spits kwam na een lage voorzet van Giovanni Di Lorenzo voor zijn bewaker Claudio Terzi en rondde af bij de eerste paal. Uit een strafschop kwam Spezia halverwege de tweede helft langszij. M'Bala Nzola schoot kalm binnen vanaf elf meter na een ogenschijnlijk makkelijk gegeven strafschop na licht contact tussen Ruíz en AC Milan-huurling Tommaso Pobega. Dertien minuten voor tijd ontving verdediger Ardian Ismajli van Spezia zijn tweede gele kaart toen hij zijn elleboog gebruikte, maar met tien man wist Spezia toch te winnen: in minuut 81 trof Nzola de paal, waarna invaller Pobega de wedstrijd besliste.