Koeman geeft kritische Spaanse media zin met basisplaats in San Mamés

Woensdag, 6 januari 2021 om 19:57 • Chris Meijer

Antoine Griezmann keert woensdagavond terug in de basiself van Barcelona voor het uitduel met Athletic Club. De 29-jarige Fransman begon afgelopen zondag tijdens het bezoek aan SD Huesca (0-1 zege) nog op de reservebank en trainer Ronald Koeman kreeg in de Spaanse media de nodige kritiek vanwege dat besluit. Griezmann staat nu dus weer aan de aftrap in Bilbao, waar ook Sergiño Dest en Frenkie de Jong een basisplaats hebben.

Koeman posteerde in de wedstrijd tegen Huesca, waarin De Jong de winnende treffer voor zijn rekening nam, Martin Braithwaite nog in de punt van de aanval, terwijl Griezmann in het veld kwam als invaller. Na afloop schreef Marca dat Koeman zich ‘aan het vergissen is’ met Griezmann. “De reserverol van Griezmann was verrassend. Hij wordt vaak figuurlijk én letterlijk aan de kant geschoven door Koeman en dat is, gezien de povere kracht van Barcelona in aanvallend opzicht, verre van begrijpelijk”, stelde de Spaanse sportkrant, die bijval kreeg van El Periódico.

Griezmann verschijnt nu dus weer aan de aftrap bij Barcelona. De Franse aanvaller speelde dit seizoen voorlopig twintig officiële wedstrijden (waarvan zeventien als basisspeler) voor de Catalanen, waarin hij vijf doelpunten en twee assists verzorgde. Griezmann zal in het San Mamés worden geflankeerd door Lionel Messi en landgenoot Ousmane Dembélé. De vleugelaanvaller heeft voor het eerst sinds zijn hamstringblessure weer twee keer op rij een basisplaats in het elftal van Koeman.

Overigens is de rest van het elftal van Barcelona onveranderd ten opzichte van het duel met Huesca. Het betekent dat doelman Marc-André Ter Stegen een defensie met Dest, Ronald Araujo, Clément Lenglet en Jordi Alba voor zich treft. De Jong vormt samen met Busquets het defensieve blok op het middenveld, terwijl Pedri als aanvallende middenvelder zal opereren. De achttienjarige middenvelder miste dit seizoen voorlopig nog geen enkel competitieduel. Barcelona kan bij een overwinning op nummer negen Athletic Club opschuiven naar de derde plaats in LaLiga.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi en Griezmann.