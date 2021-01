Peter R. de Vries: ‘Voorzie dat verdenking van Promes de verkeerde kant opgaat’

Woensdag, 6 januari 2021 om 19:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

Peter R. de Vries lijkt er niet van uit te gaan dat Quincy Promes spoedig wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij de steekpartij die plaatsvond tijdens een familiefeest. De misdaadverslaggever wordt woensdag door De Telegraaf gevraagd naar zijn mening over Ajax als voetballiefhebber en geeft aan dat hij mede vanwege de verdenking rond Promes hoopt op versterking in januari.

De Vries geeft aan dat goede spitsen 'schaars' zijn, maar dat Ajax de kans moet pakken als een goede optie voorbijkomt. "En het is een delicate kwestie, maar ik voorzie dat de verdenking van Quincy Promes voor Ajax de verkeerde kant opgaat. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn", geeft De Vries aan. "Ajax moet er rekening mee houden dat het een lastig verhaal wordt en kan daar maar beter op anticiperen."

Promes wordt ervan verdacht zijn neef te hebben neergestoken tijdens een feest in Abcoude. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer, liet enkele weken geleden weten dat er drie getuigen zijn die kunnen bevestigen dat Promes degene was die het mes in de hand had toen er werd gestoken. Zelf ontkent de aanvaller van Ajax schuldig te zijn; zijn kamp beroept zich op getuigen die beweren dat hij níét degene was die stak. Terwijl het onderzoek loopt, blijft Promes wedstrijden spelen.

De Vries ziet de bezetting van de spitspositie als 'achilleshiel' van Ajax. Hij ziet Klaas-Jan Huntelaar, die zijn pensioen al aankondigde, niet als 'man voor de toekomst' en lijkt niet zoveel vertrouwen te hebben in de negentienjarige Lassina Traoré. "Een Ajax-spits moet de 1-0, 2-1 of 2-0 maken en in belangrijke wedstrijden scoren. Dat zie ik hem nog niet doen. Waarbij wel aangetekend dat een spits van Ajax er het meeste last van heeft als het niet loopt", aldus de spelersmakelaar.