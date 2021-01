De Boer adviseert Donny van de Beek: ‘Misschien moet hij dat uitspreken’

Woensdag, 6 januari 2021 om 19:04 • Laatste update: 19:23

Donny van de Beek kent voorlopig nog geen al te gelukkig dienstverband bij Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer liet woensdag optekenen dat het in zijn selectie ‘stikt’ van de middenvelders en dat de Oranje-international ‘volgend seizoen nog veel grotere stappen zal gaan zetten’. Ronald de Boer vindt het tegenover het Algemeen Dagblad nog te vroeg om te spreken over een mislukte transfer, maar denkt wel dat Van de Beek beter in de Spaanse competitie had gepast.

“Af en toe moet je ook een beetje geluk hebben. Natuurlijk ziet het er nu niet geweldig uit, maar het kan met een geweldig optreden zomaar ineens helemaal omslaan. We weten natuurlijk ook niet wat er achter de schermen speelt. Misschien hebben ze bij zijn transfer wel bepaalde afspraken gemaakt, laten ze hem zich dit seizoen klaarstomen voor komend jaar. Dat blijft altijd een beetje gissen”, zo geeft De Boer te kennen. Van de Beek speelde voorlopig zestien officiële wedstrijden voor Manchester United, waarvan acht als basisspeler.

Solskjaer biedt Van de Beek met uitspraak weinig hoop voor dit seizoen

Ole Gunnar Solskjaer leek Donny van de Beek geen zonnig perspectief op speelminuten te bieden. Lees artikel

In de laatste drie Premier League-duels, met Leicester City (2-2), Wolverhampton Wanderers (1-0 zege) en Aston Villa (2-1 zege), bleef Van de Beek echter negentig minuten op de reservebank. De Boer snapt dat de 23-jarige middenvelder voor Manchester United koos, maar betwijfelt of hij de juiste keuze heeft gemaakt. “Ik denk dat zijn speelstijl beter past bij de Spaanse competitie dan in de Engelse. In de Premier League is het vaak rennen en vliegen, in Spanje wordt er meer combinatievoetbal gespeeld. Donny is fysiek prima, hoor. Maar in het Ajax-spel komt hij beter tot zijn recht.”

“Het EK komt eraan, hij zal daar ongetwijfeld bij willen zijn”, zo gaat De Boer, oud-international en tegenwoordig analist, verder. Van de Beek, wiens contract nog loopt tot medio 2025, heeft bij Manchester United concurrentie van Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred en Nemanja Matic. “Misschien is het voor hem goed om met de club te bespreken wat ze precies met hem willen. Als het zicht op speeltijd niet beter wordt, moet hij misschien uitspreken dat hij verhuurd of zelfs verkocht moet worden.”