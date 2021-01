Transfer van Padt is officieel: ‘Het bleef door mijn hoofd spoken’

Woensdag, 6 januari 2021 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:13

Sergio Padt verlaat FC Groningen na dit seizoen. De nummer zes van de Eredivisie maakt woensdag via de officiële kanalen bekend dat de keeper medio 2021 transfervrij zal overstappen naar Ludogorets uit Bulgarije. Zijn overstap hing al in de lucht, maar het was nog onzeker wanneer Padt precies zou vertrekken. Groningen zag het niet zitten om in januari al afscheid te nemen van de eerste doelman en is erin geslaagd hem voorlopig te behouden.

De dertigjarige goalie bereikte eerder deze week overeenstemming met Ludogorets over een transfervrije overgang. De kampioen van Bulgarije wilde Padt het liefst al deze maand overnemen, maar zag een aanbieding afgewezen worden door Groningen. Uiteindelijk hebben alle partijen ingestemd met een overgang na het huidige seizoen. Padt staat sinds 2014 als eerste doelman onder de lat bij FC Groningen, dat hem in dat jaar overnam van AA Gent.

Lang leek het erop dat Padt zijn carrière mogelijk zou afsluiten in Groningen. Hij kon een meerjarig contract ondertekenen, maar koos uiteindelijk voor een avontuur in Bulgarije. "Er is weleens vaker interesse van clubs, maar niets werd concreet. Het leek erop dat ik zou gaan verlengen bij FC Groningen, ik had een mooie aanbieding liggen, maar het buitenlandse avontuur bleef al die tijd wel door mijn hoofd spoken. Toen Ludogorets doorpakte, heb ik de beslissing genomen hierop in te gaan."

Groningen speelde eerder al in op het vertrek van Padt. De club huurt Per Kristian Bratveit tot het einde van het seizoen van het Zweedse Djurgardens IF en heeft een optie tot koop bedongen op de enkelvoudig international van Noorwegen. Eerder op de woensdag werd al bekend dat Groningen ook Remco Balk ziet vertrekken: de Trots van het Noorden, heeft het contractvoorstel voor de negentienjarige aanvaller ingetrokken, zo bevestigde technisch directeur Mark-Jan Fledderus aan Voetbal International. De aanvaller, wiens contract in de zomer afloopt, wordt gevolgd door FC Utrecht en AZ.