Didier Lamkel Zé wordt na provocatie bedreigd en krijgt politiebewaking

Woensdag, 6 januari 2021 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:42

De actie van Didier Lamkel Zé om in een shirt van Anderlecht te verschijnen bij zijn werkgever Royal Antwerp, valt niet in goede aarde bij de supporters van laatstgenoemde club. Lamkel Zé, die een transfer naar Panathinaikos wilde forceren, heeft bedreigingen ontvangen en krijgt zelfs politiebewaking. "We zijn geen bodyguards, maar houden de situatie zeker in de gaten", bevestigt een woordvoerder van de Belgische politie aan Het Laatste Nieuws.

Lamkel Zé komt bij Royal Antwerp niet meer aan spelen toe en wil dolgraag naar Panathinaikos. Het 24-jarige enfant terrible heeft een contract tot medio 2023 en daarom verlangen de Belgen een transfersom voor hem. Panathinaikos gaat daar voorlopig niet in mee en zo ontstond een impasse, die Lamkel Zé hoopte te doorbreken met zijn provocerende actie. Op Instagram dreigde de aanvaller daarna om de volgende dag in het shirt van Beerschot, de aartsrivaal van Antwerp, op de club te verschijnen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.

Dinsdag maakte Lamkel Zé na een hartig woordje gesproken te hebben met de clubleiding, zijn excuses aan de supporters van Antwerp. De buitenspeler, die al meerdere keren uit de selectie is gezet bij de club om disciplinaire redenen, legt op het Twitter-account van de club uit hoe hij tot zijn daad kwam. "Eerst en vooral wil ik mij excuseren tegenover de club en aan de fans van Antwerp, omdat ze fantastisch zijn en mij altijd gesteund hebben", aldus Lamkel Zé.

"Ik heb zo gereageerd omdat ik veel aan mijn hoofd had, zoals een mogelijke transfer. Het was niet makkelijk voor mij. Ik wil me daarom echt excuseren voor wat ik gedaan heb. Zeker ook mijn excuses aan medespelers en technische staf. Zij hebben mij vanaf het begin gesteund." Lamkel Zé lijkt zich neer te hebben gelegd bij zijn afgeketste transfer. "Ik blijf beschikbaar voor de club. Als de nieuwe coach (Frank Vercauteren, red.) me nodig heeft, zal ik er staan."